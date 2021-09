Lionel Messi en PSG. | Fuente: AFP

El delanterodel Bayern Munich, Thomas Müller, dijo, de cara al partido de la próxima semana contra el Barcelona, que es una lástima que el equipo catalán ya no cuenta en sus filas al argentino Lionel Messi, que ahora juega en el PSG.



"En general es una lástima que ya no esté. Cuando juegas contra un equipo que tiene a Lionel Messi es algo que le da una motivación adicional a todos porque todos sabemos lo que ha logrado", señaló Müller en declaraciones que recogen medios alemanes.



Müller admitió, por otra parte, que le resulta difícil valorar al Barcelona sin Messi y comentó que no sabe lo que le espera al Bayern en el Camp Nou.



"Tengo que admitir que actualmente no puedo valorar al Barcelona. Sin duda sin Messi será ahora otro equipo", opinó.

Müller anotó doblete ante Barcelona



"No sé si les hace falta. Es posible que sin Messi tengan un jugador más que haga aportes defensivos. No sé lo que nos espera. En todo caso un estadio maravilloso contra un gran club", agregó.



Barcelona ha sido uno de los rivales preferidos de Müller en su carrera. En el último enfrentamiento, en el que el Bayern se impuso por 2-8 en Lisboa, Müller marcó dos goles con lo que completó seis tantos en cinco partidos oficiales contra el equipo catalán.

Thomas Müller ante el Barcelona. | Fuente: EFE

¿Cuándo juega Barcelona vs. Bayern?

Barcelona será loca en el primer partido del Grupo E de la Champions League. El duelo ante Bayern está pactado para el martes 14 de setiembre a partir de las 2 de la tarde (hora peruana), en el Camp Nou.





NUESTROS PODCASTS

La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (SOPEMI) advirtió que el 90% de las personas que llegan a UCI por coronavirus no habían recibido ninguna dosis de la vacuna contra la Covid-19. El Dr. Elmer Huerta nos brinda más detalles y explica por qué es tan importante ser vacunados.