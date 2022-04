Unai Emery sobre la derrota de Villarreal ante Liverpool: "Está claro que pudo ser peor" | Fuente: EFE | Fotógrafo: PETER POWELL

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, lamentó la derrota 2-0 ante el Liverpool en la ida de las semifinales de Champions League y reconoció que "podía haber sido peor" porque los 'reds' fueron "superiores".

"En semifinales tienes que encontrarte con estos rivales, con los favoritos, equipos tan potentes y que viven grandes momentos como es el caso del Liverpool. Pero quiero recordar que jugamos dos partidos y en las anteriores eliminatorias fueron muy diferentes", dijo el estratega del ‘Submarino Amarillo’ en ‘Movistar’.

"Hoy no nos han dejado llevar el control del partido, no nos han dejado correr, hoy era resistir defensivamente todo lo que podíamos y tratar de tener opciones en el segundo partido. Allí va a ser diferente y sacaremos bastante más cosas", advirtió Unai Emery sobre la vuelta entre Villarreal y Liverpool el martes 3 de mayo en el Estadio La Cerámica.

Villarreal confía en la remontada ante Liverpool

🎙 @UnaiEmery_: "En casa será un partido distinto. Vamos a ser capaces de proponer más cosas"#UCL — Villarreal CF (@VillarrealCF) April 27, 2022

Unai Emery insistió que el Liverpool es favorito en la semifinal de la Champions League, destacando su mérito al imponerse a Villarreal.

“Hoy no podemos decir nada, hoy no lo hemos hecho, pero hay que relativizar. Claramente podía haber sido peor y no hemos merecido evitar ese 2-0", apuntó el español.

Jugando de local en la actual Champions League, Villarreal derrotó por la mínima a Bayern Munich y empató con Juventus en las rondas eliminatorias. En la fase de grupos cayó contra Manchester United, empató con Atalanta y derrotó a Young Boys.

"Hay que tratar de que sea diferente allí en casa. Jugar y proponer lo que nosotros queremos. Hoy teníamos un plan, pero la idea no ha salido. Quitando dos córners y dos llegadas, nada, hasta en eso hemos estado mal. Tengo una sonrisa porque estamos en semifinales y todavía podemos sacar la eliminatoria", señaló Unai Emery.





NUESTROS PODCASTS

Tras las denuncias sobre reacciones adversas en personas que recibieron la cuarta dosis de la vacuna de moderna, debido a que se aplicó una cantidad demás a la aprobada, ¿puede provocar alguna consecuencia negativa este error? Te lo explicamos así de claro.