Klopp quedó "impresionado" con el rendimiento del Villarreal de Unai Emery | Fuente: AFP | Fotógrafo: ADRIAN DENNIS

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, alabó a su homólogo Unai Emery y dijo que siempre le ha respetado mucho, pero que después de ver los últimos partidos del Villarreal es algo "impresionante".

"Hemos analizado mucho al Villarreal, claro. Ya tenía mucho respeto por Emery y por el Villarreal, pero ahora los he podido ver apropiadamente y… wow. Es impresionante", dijo Klopp en rueda de prensa previo al partido por la semifinal ida de Champions League este miércoles en Anfield Road.

"Es un entrenador obsesionado con el más mínimo detalles. Tiene diferentes mecanismos y maneras de presionar y de reaccionar ante diferentes ocasiones. Es un entrenador de clase mundial y está haciendo un trabajo increíble", apuntó el estratega alemán.





Klopp elogió a Emery antes de enfrentarse en Champions



Klopp y Liverpool fueron campeones de la Champions League 2018-19 | Fuente: AFP

Jürgen Klopp fue preguntado por la final de la Europa League 2016, en la que su Liverpool perdió contra el Sevilla de Unai Emery.

"Hacía mucho que no pensaba en aquella final de la Europa League. Recuerdo que aquella noche dije que volveríamos más fuertes y creo que lo hemos hecho. Aquella fue una temporada muy complicada y dura y esa final fue nuestro partido 64. No se puede comparar con esto", explicó el técnico germano, quien también avisó del papel de no favorito del Villarreal.

"Quizás tuvieron algo de ventaja porque el Juventus y el Bayern les infravaloraron, pero eso no nos pasará a nosotros. Son séptimos en la Liga Española. Después de ganar al Bayern en cuartos, tuvieron que jugar contra el Athletic de Bilbao y Unai cambió a los once jugadores. Consiguieron empatar. España es una liga muy competitiva, pero Unai ha demostrado que tiene un plan para cada resultado", resaltó Klopp.

(Con información de EFE)





