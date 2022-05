Luis Díaz analizó la final del Real Madrid vs Liverpool | Fuente: EFE

"A veces no me creo lo que estoy viviendo", esas palabras le pertenecen al colombiano Luis Díaz, quien lleva menos de seis meses en Liverpool, pero han sido suficientes para convertirse en la revelación de la temporada. No solo eso, ahora se apresta a disputar la final de la Champions League ante Real Madrid, y la puede ganar.



"Siempre había soñado jugar una final de la Champions", respondió el colombiano al ser preguntado en la zona mixta del 'Media Day' del Liverpool. "Más con un equipo como es el Real Madrid. Estoy viviendo un sueño. Quiero tratar de aprovechar estos momentos y ser feliz", añadió Díaz, uno de los jugadores más requeridos por los medios de comunicación.



"Sabemos lo que tiene el Real Madrid, el gran equipo que es, la experiencia que tiene. Vamos a contrarrestar lo que ellos vayan a hacer. Me gusta mucho Karim, Vinícius, Toni Kroos también", comentó.

DATO Luis Díaz agradeció a los colombianos por su aliento contante: "Muchísimas gracias por el apoyo, por estar pendientes siempre a cada resultado y momento. Siempre me lo han transmitido y estoy feliz y agradecido por las personas que se mantienen al tanto, les mando un fuerte abrazo"



Las palabras de Luis Díaz sobre la final entre Real Madrid y Liverpool



🤩 ¡#LuisDiaz cumple su SUEÑO con el #Liverpool! 🇨🇴



El colombiano no ocultó su felicidad por enfrentar al #RealMadrid 🏆 pic.twitter.com/XieVHxg5ZW — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) May 25, 2022

Luis Díaz: "No hay favoritos"



Sobre quién es el favorito para la final, Díaz apuntó que no hay favoritismos en estos partidos, ya que es una final. "Es un encuentro que hay que jugar minuto a minuto. En el que vamos a dar el 100 %.



El colombiano también negó ser el jugador más en forma de la plantilla. "No, creo que cada uno estamos en muy buena forma de competir a un gran nivel. Todos los de la plantilla. Sé que si me dan la oportunidad saldré a aprovecharla, como siempre he hecho".

Luis Díaz llegó a inicio de año al Liverpool | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAUL ELLIS

.