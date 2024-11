Pep Guardiola aparece con arañones en el rostro tras empate de Manchester City en Champions League [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Manchester City no está atravesando su mejor momento. El cuadro de Pep Guardiola empató 3-3 con Feyenoord, por la fecha 5 de la fase liga de la Champions League, luego de ir ganando por 3-0 hasta el minuto 75, resultado que lo coloca lejos de los ocho primeros.

Pero lo que más llamó la atención no fue el resultado, sino el rostro del español. Durante la transmisión del partido, se pudo ver al extécnico del Barcelona con la nariz arañada. Eso no es todo, pues también se veían marcas en la frente y en la cabeza.

En conferencia de prensa pospartido, le preguntaron cómo surgieron las heridas, a lo que español respondió que fueron con los dedos y con las uñas.

"Sí, con el dedo, con mi uña. Quiero hacerme daño, Sí", indicó el español, terminando así la conferencia de prensa.

Pep nada contento con el empate de su equipo

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, dijo que el empate ante el Feyenoord se puede considerar como una derrota y que su equipo no puede regalar tanto a este nivel.



"El partido estaba bien, con 3-0, jugábamos bien, después concedemos muchos goles porque en estos momentos no somos estables. Regalamos el primero y los demás y por eso es difícil", dijo Guardiola después de un partido en el que iban 3-0 arriba y se dejaron empatar en los quince minutos finales.



"Hemos perdido muchos partidos últimamente, somos frágiles, necesitas una victoria, el partido era bueno para nuestra confianza, jugando a un gran nivel, pero algo pasa y estamos en problemas. No sé si es un problema mental. El primer gol no puede pasar, el segundo tampoco. Después de eso no sabemos qué pasa, estamos desesperados por ganar, por hacerlo bien, pero no".



"Hay muchas cosas bien, pero de dónde venimos, pero con el 3-3 no se puede decir más. A este nivel no se puede regalar tanto. En otro ambiente no pasaría, pero ahora sí pasaría", añadió el técnico español.



El City visitará este domingo Anfield con una desventaja de ocho puntos en la Premier League y una racha de cinco derrotas y un empate.