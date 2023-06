Pep Guardiola se ilusiona con la primera Champions para el Manchester City: "Ahora tengo a Haaland"

Pep Guardiola, que busca su primer título de Champions League con el Manchester City en la final contra de este sábado ante el Inter de Milán en Estambul, destacó que el éxito de los entrenadores se basa en tener buenos jugadores, al ser consultado por su historial de títulos a pesar de no tener una larga trayectoria.

"En tener buenos jugadores. A Haaland ahora y en el pasado a Messi. No estoy bromeando. Es verdad", afirmó. "Hay que dejarles sentir a los jugadores que solos no pueden hacerlo, pero con el equipo con las mismas ideas, sí pueden. Cada entrenador tendrá éxito porque tiene una institución fuerte detrás, que tiene jugadores excepcionales. Un entrenador no ha marcado nunca", dijo el español.

Manchester City se presenta como el favorito en la final de la Champions League, oportunidad para la primera ‘orejona’ de los ingleses en la segunda final de su historia y en una temporada en la que busca el triplete tras ya haber ganado la Premier League y la FA Cup.

"Es un partido especial. Sabemos la importancia de la competición. Hay que estar centrados en lo que tenemos que hacer. Lo que ha pasado anteriormente da igual, el Inter tiene más historia (con sus tres títulos de Liga de Campeones). No es importante quién es favorito, lo que pase mañana en el partido es lo que cuenta", dijo Pep Guardiola.

El factor Haaland en la final de Champions

Erling Haaland es el fichaje estelar del Manchester City en este curso, en el que el noruego ha respondido liderando las cifras goleadoras de las principales competiciones. 52 tantos en el curso, 12 de ellos en la Champions League, donde es al máximo artillero de la presente edición.

"No estoy aquí para comentar su promedio de goles. Mañana Erling va a estar preparado para ayudarnos a ganar esta Champions", afirmó el español.

Después de haber ganado dos Ligas de Campeones con el Barcelona en los cuatro años que estuvo en el club azulgrana, Pep Guardiola no pudo repetir este título en las tres temporadas en el Bayern Munich e intentará hacerlo en su séptima campaña en el City.

"Es absolutamente un sueño. Aunque para alcanzar las cosas hay que tener una buena cantidad de obsesión, de sueño, de ganas. La obsesión también puede ser algo positivo, pero es un sueño", indicó.

¡El camino hacia Estambul! 🇹🇷



1⃣2⃣ partidos

7⃣ victorias

5⃣ empates

3⃣1⃣ goles marcadospic.twitter.com/qCLkyzpcjy — Manchester City (@ManCityES) June 9, 2023

¿Manchester City favorito al título?

Pep Guardiola insistió en que no hay favorito en este partido, a pesar de que en ese papel aparece claramente su equipo ante un Inter de Milán que logró la Copa de Italia y ha sido tercero en la Serie A.

"Cambian las cosas cuando juegas con un equipo con dos delanteros y con cinco defensas. Tenemos que jugar de forma diferentes las salidas desde atrás. Nuestro juego de ataque también será diferente.

En la Champions, el Manchester City lleva 31 goles marcados y 5 encajados, mientras que en el Inter de Milán su producción es de 19 tantos a favor ante 10 recibidos.

