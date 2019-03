Sergio Agüero no fue convocado a la Selección Argentina para la próxima fecha doble FIFA. | Fuente: AFP

Son pocos los que tienen la calma y la jerarquía para ejecutar un penal en la UEFA Champions League con una Panenka. Uno de esos futbolistas es Sergio Agüero, quien alargó su buen momento al marcar el primer tanto a los '35 del duelo entre el Manchester City y Schalke 04 por la vuelta de los octavos de final a través desde los doce pasos.

Al minuto 33, un jalón de Jeffrey Bruma contra Bernardo Silva en el área de Schalke 04 provocó que el árbitro Clement Turpin pitara un penal a favor del Manchester City. Luego de revisar la jugada en el VAR, el referí francés ratificó su cobro y le dio el tiro a los dirigidos por Pep Guardiola. En esta oportunidad, Sergio Agüero fue el encargado de ejecutarlo y terminó mandando el esférico al fondo de las redes de Fahrmann.

No obstante, no lo hizo de cualquier manera: Sergio Agüero lo hizo a través de una Panenka y la pelota fue direccionada hacia su lado izquierdo, mientras que el guardameta del Schalke 04 se lanzó hacia el lado derecho. De esta forma, el 'Kun' sigue demostrando que es uno de los mejores delanteros de Europa y, de cierta forma, hará que se incrementen las críticas hacia Lionel Scaloni por no convocarlo a la Selección Argentina.