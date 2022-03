Mancheste United vs Atlético de Madrid | Fuente: AFP

Manchester United vs Atlético de Madrid se verán las caras este martes, 15 de marzo, en partido de vuelta por los octavos de final de la Champions League. El duelo se jugará en Old Trafford, a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana). En territorio español se inicia a las 9:00 p.m.

El cotejo entre Manchester United y su par de Atlético de Madrid será transmitido por ESPN, Star + en Latinoamérica. En España lo puedes seguir por Movistar Liga de Campeones. El minutoa minuto lo tendrás en la web de RPP.pe

En el partido de ida, Manchester United y Atlético de Madrid igualaron 1-1 en el Wanda Metropolitano. Ahora, en el duelo de vuelta, que se jugará Old Trafford, no vale pestañear. No hay términos medios, el todo o nada es para ambos equipos. Aunque los dueños de casa tienen al goleador histórico del fútbol: Cristiano Ronaldo.

La disfunción defensiva que atemoriza a ambos conjuntos, tan insistente en este ejercicio en ambas estructuras, promueve a ambos jugadores como los actores principales en el 'Teatro de los Sueños', en una obra definitiva de la que habrá un ganador y un sonoro perdedor, tal y como es el recorrido de los dos clubes a lo largo de este curso, tan lejos de su dimensión, de sus expectativas y de la altura que pretendían cuando formaron sus plantillas en verano.



Ocho meses después, nada es lo que parecía ni en el Atlético ni el Manchester United, tan dependientes de las individualidades. Por más que el encuentro de ida reivindicó el plan colectivo del equipo rojiblanco, con una misión muy definida en cada línea que apagó de forma absoluta a su adversario durante una hora de partido, fue una excepción dentro de la reacción de los últimos cinco encuentros, alentada por Joao Félix más que ningún otro.

Cristiano Ronaldo brilla en Manchester United



Y contra Cristiano Ronaldo. El Manchester United va a golpes de corazón. Es un equipo que desprende la sensación de no tener un plan, de no confiar en la pizarra de su entrenador, pero al que su calidad individual rescata una y otra vez. El mejor ejemplo fue este sábado contra el Tottenham Hotspur. Otro partido dubitativo de los 'Diablos Rojos', cuyo único argumento fue tener a un animal como Cristiano Ronaldo. Otro encuentro salvado por el portugués, que hizo el segundo 'hat trick' de su vida con la camiseta del United.



A tres días de medirse al último equipo al que le hizo un 'triplete' en Europa, en aquel estruendoso fracaso del Atlético en Turín en 2018-19, Cristiano se ha ganado, gracias a sus años en el Real Madrid, ser el ogro de los 'rojiblancos'. Les ganó en el año de la 'Décima' y de la 'Undécima' y les eliminó en la 2014-15 y en la 2016-17. Son la segunda víctima favorita de su carrera, con 25 dianas, solo por detrás del Sevilla, al que hizo 27 goles.



Cristiano, gracias a sus tres tantos contra los 'Spurs', ha dejado atrás los rumores que dudaban de su profesionalidad e implicación por ausentarse del derbi de Mánchester y llega lanzado al tramo más importante de la temporada. En dos semanas se juega el pase a los cuartos de la Champions y la repesca para ir al Mundial de Catar. A sus 37 años, Cristiano quiere una última exhibición contra el Atlético.

Manchester United vs Atlético de Madrid: alineaciones probables.



Manchester United: De Gea; Dalot, Maguire, Varane, Telles; Fred, Pogba, Matic o McTominay; Sancho, Rashford y Cristiano.



Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Savic, Giménez o Felipe, Reinildo, Lodi; De Paul, Herrera, Koke o Kondogbia; Joao Félix y Griezmann.