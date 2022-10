Pep Guardiola elogió a Erling Haaland | Fuente: Manchester City

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró que los números de Erling Haaland en la Premier League "hablan por sí solos" y que a esta edad "nadie puede compararse con él".



El delantero noruego, que viene de marcarle un 'hat trick' al Manchester United el domingo, ha marcado 26 goles con apenas 21 años en la competición europea.



"A esta edad nadie puede compararse con él. Nadie. Sus números hablan por sí solos. Es un jugador excepcional. Confía mucho en su físico. Es muy intenso e inteligente. Puede jugar sin problemas cada tres días", dijo Guardiola en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga de Campeones contra el Copenhague.



Haaland lleva catorce goles en la Premier League, ha anotado tres 'hat tricks' y también lidera la clasificación de máximos goleadores en la Liga de Campeones con tres dianas.



"Sé que los periodistas y la gente en Copenhague espera que ganemos mañana, pero yo no soy esa clase de entrenador. Les tengo mucho respeto. Anoche y hoy he visto el partido contra el Sevilla. Para preparar estos partidos no miro la clasificación, miro cómo es el equipo. Esto es la Champions y tengo mucho respeto a todos los equipos. Mañana no será una excepción", explicó Guardiola.

¿Cuándo volverá a jugar Haaland y Manchester City?

Erling Haaland, de 22 años, volverá a las canchas cuando el Manchester City reciba a Copenhague por la jornada 3 del Grupo G de la Champions League.

El equipo dirigido por Pep Guardiola está en el primer lugar de la serie con 6 puntos. En segundo lugar sigue Dormunt con tres unidades.

