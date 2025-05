Kylian Mbappé y su reacción tras la consagración del PSG en la Champions League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

PSG aplastó 5-0 al Inter de Milan y se consagró -por primera vez- campeón de la UEFA Champions League. Tras el cotejo, uno de los primeros que se pronunció fue Kylian Mbappé.

El francés, que jugó varias temporadas en el cuadro parisino, utilizó su cuenta de Instagram para felicitar al equipo por lograr su primera 'Orejona'.

"Por fin ha llegado el gran día. Victoria y con el estilo de todo un club. Felicitaciones PSG", escribió el francés en sus historias de Instagram.

Marquinhos y su mensaje a Mbappé

Marquinhos, central brasileño del PSG, recordó a su excompañero Kylian Mbappé, ahora en el Real Madrid, de quien dijo que merecía ganar la Champions League con el conjunto parisino.



El capitán del equipo de Luis Enrique se mostró muy feliz después de conquistar la Liga de Campeones tras ganar 5-0 al Inter. En declaraciones a Movistar Plus, recordó a muchos jugadores que no lo consiguieron antes y alabó a Mbappé.



"Lo merecía. Es el destino. No sabemos cómo va a ser nuestra vida. Kylian es un grande que merece mucho. Ha pasado mucho con nosotros aquí. Es un gran amigo y un gran compañero. Ha dado todo para París. Los números que tiene, los partidos que ha hecho... Lo ha dado todo e infelizmente no lo ha conseguido. No solo él. También Neymar, Di María, Thiago Silva... Pienso en muchos que merecieron esta Copa. Nosotros la conseguimos y hay que valorarla mucho", indicó.