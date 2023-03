Hakimi reaparecerá en PSG enfrentando a Bayern Munich por la Champions | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

El defensa marroquí Achraf Hakimi, quien fue formalmente acusado por una presunta violación de una joven, figura en la convocatoria de 22 jugadores que desplazó el Paris Saint-Germain para su visita al Bayern Munich este miércoles, en la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Achraf Hakimi, fue acusado el último jueves por la Fiscalía por una presunta violación de una joven hace dos fines de semana, en una investigación que se lleva a cabo en el Tribunal de Nanterre después que la supuesta víctima se presentará en la comisaría de Nogent-sur-Marne y asegurara que la había violado, aunque no presentó denuncia. El Ministerio Público precisó que se le ha impuesto un control judicial que le impide entrar en contacto con la joven, aunque ha quedado en libertad.

Posteriormente, la abogada del futbolista, Fanny Colin, emitió un comunicado en el que recalcó que Achraf Hakimi desmintió "firmemente las acusaciones" e hizo hincapié en que la imputación es un "paso obligatorio" para cualquier persona que haya sido objeto de acusaciones de violación y que eso les permitirá "la posibilidad de defenderse".

Hakimi junto a Lionel Messi y Kylian Mbappé en los Premios The Best 2022 | Fuente: AFP

Hakimi vuelve en PSG para la Champions

Al ser acusado formalmente por la Fiscalía de Nanterre, se especulaba con si Achraf Hakimi iba a poder o no salir de Francia, estando en duda para el viaje de PSG a Alemania, con el pase europeo en juego y donde el conjunto francés se ve en la obligación de remontar a domicilio el adverso 0-1 de la ida.

Finalmente, el lateral marroquí entró en la convocatoria una lista donde no está el brasileño Neymar, que será operado de los problemas físicos que sufre en el tobillo derecho, lo que le hará perderse lo que resta de temporada, pero si figuran Leo Messi, Kylian Mbappé, los españoles, Sergio Ramos, Fabián Ruiz, Juan Bernat, Sergio Rico y Carlos Soler o el brasileño Marquinhos, entre otros.

Le groupe pour #FCBPSG ! 📋🔴🔵



99 - Donnarumma

2 - Hakimi

4 - Sergio Ramos

5 - Marquinhos

6 - Verratti

7 - Mbappé

8 - Fabian

14 - Juan Bernat

15 - Danilo

16 - Sergio Rico

17 - Vitinha

18 - Renato Sanches

25 - Nuno Mendes

26 - Mukiele

28 - Carlos Soler

29 - Pembélé

30 - Messi

31… https://t.co/9SyD39fgAt — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 6, 2023

Achraf Hakimi no juega en el conjunto francés desde la derrota en el Parque de los Príncipes contra el Bayern, el último 14 de febrero. No actuó ante Lille y Marsella por la Ligue 1, pero sí acudió a la ceremonia FIFA de los Premios The Best 2022 donde fue incluído en el equipo ideal.

Tras hacerse pública la denuncia, tampoco Galtier lo consideró para el último duelo contra Nantes, por lo que volvería al ruedo tres semanas después de su última aparición.





