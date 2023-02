PSG vs Bayern Munich juegan en el Parque de los Príncipes | Fuente: RPP Noticias

PSG vs Bayern Munich EN VIVO EN DIRECTO | Ambos equipos se verán las caras este martes 14 de febrero en el duelo por los octavos de final de la Champions League. El partido de ida se jugará en el estadio Parque de los Príncipes, a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana).

Ningún antídoto mejor contra las turbulencias que una victoria en la Champions League. A eso se aferran el PSG y Bayern Múnich, rivales este martes en octavos de final, para enderezar el rumbo de dos gigantes que transitan por terreno pedregoso.

Mientras los germanos parecen haber encontrado el terreno de la calma, que Europa puede apuntalar, los franceses están en el peor momento de la temporada y cuentan con la casi segura ausencia de su gran estrella, Kylian Mbappé.

Para el PSG, la eliminatoria le enfrenta al abismo. Una victoria curaría las heridas pero una derrota les confrontaría a todos los fantasmas del pasado, que aparecen siempre que llega la montaña europea en forma de nervios y problemas.



Solo así se puede explicar que un equipo donde todo era un camino de rosas se haya transformado en un manojo de tensiones, con lesiones de estrellas y enfrentamientos en el seno del vestuario tan fuertes que llegan al exterior, tras dos derrotas consecutivas.



El liderazgo liguero no parece correr peligro, pero el club ya ha dicho adiós a la Copa de Francia a manos de su principal rival, el Olympique de Marsella.



El entrenador, Christophe Galtier, quedará tocado de muerte si no supera al Bayern y el club tendrá que replantearse muchas cosas si una plantilla con algunos de los mejores jugadores del mundo queda fuera de los ocho mejores del continente una temporada más.



La buena noticia para el técnico es que el argentino Lionel Messi parece haber superado los problemas de isquios y estará en el once, mientras que Mbappé ha acelerado su recuperación, ha regresado a los entrenamientos antes de lo previsto, pero todo apunta a que comenzará en el banquillo.



Galtier se plantea regresar al esquema de tres centrales, con el español Sergio Ramos en el eje de la zaga, tras unos meses en los que parecía asentado el 4-4-2.







Así llega Bayern Munich

Bayern llega al duelo de ida contra el PSG tras sumar tres victorias consecutivas, dos en la Bundesliga y una en la Copa de Alemania, aunque la racha se ha visto empañada por algunas distorsiones atmosféricas en el vestuario.



Por un lado Manuel Neuer, de baja por una fractura hasta el final de temporada, se quejó públicamente del cese del entrenador de porteros Toni Tapalovic lo que produjo molestias en la cúpula del club.



Ha trascendido que el entrenador, Julian Nagelsmann, ha sido muy crítico con los jugadores por su actitud y la tensión es palpable con algunas estrellas del vestuario.



Justamente el regreso de Joshua Kimmich al equipo es una de las buenas noticias para el Bayern, porque su dupla con Goretzka da estabilidad el centro del campo y es importante sobre todo ante equipos con fortaleza ofensiva como el PSG.



PSG vs Bayern: alineaciones probables.

PSG: Donnarumma; Marquinhos, Danilo, Ramos; Hakimi, Verratti, Fabián Ruiz, Nuno Mendes; Vitinha; Messi y Neymar.



Bayern: Sommer; Cancelo, Upamecano, De Light, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Musiala, Sané; Müller.



Árbitro: Michael Olivier (ING)



Estadio: Parque de los Príncipes de París

