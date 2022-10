PSG y Benfica han sumado 7 puntos cada uno en el grupo H de la Champions League. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PATRICIA DE MELO MOREIRA

PSG vs Benfica se verán las caras este martes, 11 de octubre, en el Parque de los Príncipes (2:00 p.m.) por la jornada 4 de la Champions League. El cuadro parisino buscará consolidarse como líder de la serie H y sobre todo asegurar su pase a la siguiente ronda del torneo, a falta de dos fechas para el final de la fase de grupos.

Después de pinchar en Lisboa la semana pasada (1-1), el PSG quiere retomar por la senda de la victoria y consolidarse como líder del grupo H ante el Benfica. Ambos equipos, igualados con 7 puntos, se disputan el primer puesto, y una victoria podría ser sinónimo para ambos de pase a octavos si la Juventus pierde ante el Maccabi Haifa.

Pero el técnico parisino Christophe Galtier no podrá contar para ese duelo con su estrella Leo Messi. E argentino no figura entre los convocados para el partido de Champions League porque no se ha recuperado de unas molestias en un muslo.



El jugador tuvo que abandonar el terreno de juego en el partido de ida hace una semana contra el conjunto portugués en el minuto 81 al sentir molestias y no jugó el duelo liguero del pasado sábado ante el Reims.



"Sintió una molestia en la ida contra el Benfica. Pensaba que podría jugar mañana, pero ha sido muy justo. El muslo va mejor, tiene confianza, pero tiene esa sensación desagradable y en un partido de esta importancia ha preferido no estar", aseguró el entrenador, Christiane Galtier.



El técnico indicó que "es muy probable" que Messi se recupere a tiempo para disputar el domingo el clásico contra el Olympique de Marsella.



Galtier indicó que la ausencia de Messi es importante, por la calidad del jugador y porque es el creador del juego ofensivo de su equipo, por lo que, dijo, están trabajando nuevas variantes para paliar su ausencia.

PSG vs Benfica: horarios en el mundo

Perú: 2:00 p.m

México:2:00 p.m

Colombia: 2:00 p.m



Ecuador: 2:00 p.m



Chile: 3:00 p.m



Bolivia: 3:00 p.m

Venezuela:3:00 p.m



Argentina: 4:00 p.m



Uruguay: 4:00 p.m



Brasil: 4:00 p.m

España: 9:00 p.m.

¿Cuándo y a qué hora juega PSG vs Benfica?

PSG vs Benfica chocarán en duelo vibrante el martes, 11 de octubre. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 2:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Parque de los Príncipes.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el PSG vs Benfica?

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN, Star+. Sintoniza RPP Noticias a través de los 89.7 de la FM o por el RPPplayer. No te pierdas ninguna detalle en la web de RPP.pe

PSG vs Benfica: posibles alineaciones del partido por Champions League

PSG: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Danilo; Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat; Sarabia, Mbappé, Neymar

Benfica: Vlachodimos; Bah, Otamendi, António Silva, Grimaldo; Florentino, Fernández; Diogo Gonçalves, Rafa Silva, João Mário; Gonçalo Ramos

PSG vs Benfica: los números de la previa del partido de Champions



