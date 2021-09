Lionel Messi en PSG. | Fuente: AFP

Javier Tebas, presidente de LaLiga de España, volvió a la carga contra el París Saint Germain (PSG), club al cual criticó a pocas horas de su debut de la Champions League. Señaló que hacen trampas con el control económico.

Es más, destacó a Real Madrid por encima de PSG. "El Madrid nunca podrá ser el PSG porque el PSG hace trampas en el control económico. Actualmente tiene un gasto salarial cercano a 600 millones de euros cuando tiene una liga donde los derechos audiovisuales han caído un 40%", dijo.



"Es imposible que en el PSG sus patrocinadores sean el 30% más de lo que ingresan de media el United, el Real Madrid, el Barcelona... es absolutamente imposible. El Real Madrid no será el PSG porque no entra en el juego de las trampas y no es un club de estado. Ese es uno de los problemas que tenemos en el fútbol europeo", añadió.

Tebas, además, se refirió a la no llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid: "Me fastidió que no llegase Mbappé como me fastidia que no estén Messi o Neymar con nosotros. O Mourinho y Guardiola entrenando. Nos gustaría tener en LaLiga lo mejor", sostuvo.

¿Cuándo y a qué hora juega PSG vs. Brujas?

PSG vs. Brujas se enfrentarán este miércoles, 15 de setiembre. La contienda entre ambas escuadras está programada desde las 2:00 p.m. (hora peruana). El partido EN DIRECTO será transmitido por Star+, Fox Sports. El minuto a minuto del partido lo tendrás en la web de RPP.pe.





