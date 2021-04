Pochettino y Guardiola como rivales en la Premier League | Fuente: AFP

Admiración total. Mauricio Pochettino, consideró que Pep Guardiola, el técnico del Manchester City y su rival por las semifinales de la Champions League, es "el mejor del mundo" y reconoció que trata de aprender de él.

"El de mañana no será un duelo entre él y yo, si no entre dos equipos muy buenos. Guardiola es uno de los mejores entrenadores del mundo, si no el mejor. Admiro lo que hace, no solo por sus títulos, también por lo que ha construido. Trato de aprender para ganar yo también", dijo el argentino en rueda de prensa.

Mauricio Pochettino estratega del PSG, señaló que pocas lecciones podrá sacar del duelo de hace dos años, cuando al frente del Tottenham eliminó en cuartos de final al City de Guardiola, en el único enfrentamiento europeo entre ambos entrenadores.

"Son equipos diferentes, un partido diferente, un planteamiento diferente", señaló.

El técnico argentino trató de no colocarse el cartel de favorito frente al City, pese a que haber eliminado al Barcelona y al Bayern de Múnich, defensor del título, les ha dado mucha confianza.

"No sé si el partido contra el City será más difícil que frente al Bayern. Lo único que es seguro es que vamos a tener que estar concentrados durante los 180 minutos de la eliminatoria. Será un rival diferente, uno de los mejores del mundo con el mejor entrenador", indicó

🎙 Mauricio Pochettino: "Va a ser un partido muy difícil. El @ManCityES está teniendo una gran temporada." #UCL pic.twitter.com/671Jjfm2nH — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) April 27, 2021





