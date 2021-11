Según medios franceses, Sergio Ramos podría entrar en su primera convocatoria en PSG | Fuente: @PSG_espanol

El defensa español Sergio Ramos integrará la lista del París Saint-Germain para enfrentarse el próximo miércoles al Manchester City en un decisivo duelo de la Champions League, lo que abre la puerta a su debut con su nuevo club, cinco meses después de su fichaje.



Según indican varios medios franceses, el exjugador del Real Madrid integrará por vez primera una lista de convocados del PSG, tras haber dejado atrás una sucesión de lesiones que le han mantenido alejado de los terrenos de juego.



El PSG publicará este martes la lista de jugadores que viajará a Inglaterra para un duelo vital para determinar la primera plaza del grupo A, que se disputa con el City.



Ramos, de 35 años, llegó libre al PSG el pasado verano, pero las lesiones le impidieron entrenarse con el resto de sus compañeros hasta hace dos semanas.



El jugador salió de la lista de bajas médicas para el duelo liguero del pasado sábado contra el Nantes, pero el técnico, Mauricio Pochettino, decidió no alinearle todavía.

Mbappé en duda en PSG

La no presencia de Kylian Mbappe en la práctica del lunes del PSG generó preocupación, pero desde el club anunciaron que no entrenó por precaución y que su presencia para el duelo contra Manchester City no está en duda.

Para el duelo contra el equipo del Pep Guardiola, Pochettino recuperó a Marquinhos, Kimpembe y Donnarumma. Los tres no estuvieron en el último partido por la Ligue 1.

