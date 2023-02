RB Leipzig vs Manchester City juegan en el Red Bull Arena de Leipzig | Fuente: RPP Noticias

RB Leipzig y Manchester City EN VIVO y EN DIRECTO | Ambos se enfrentan este miércoles 22 de febrero en partido de ida de la Champions League en el Red Bull Arena de Leipzig. El duelo está programado para las 3:00 p.m. (hora peruana)

La cotejo será transmitido por ESPN, Star+. Los detalles del partido lo tendrás en la web de RPP.pe

Derrotado por el Leipzig en la fase de grupos la pasada temporada, Manchester City deberá no confiarse demasiado en el campo del club alemán el miércoles

Si en la edición de 2021-2022, la primera confrontación había terminado claramente favorable al City en Mánchester (6-3), el delantero francés del RB, Christopher Nkunku, había brillado marcando un triplete.

En el segundo partido, los alemanes se habían impuesto en Leipzig por 2-1, en un duelo sin nada en juego para los ingleses, ya clasificados.

RB Leipzig vs Manchester City: horarios del partido en el mundo

Perú: 3:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m .

Brasil: 5:00 p.m.

México: 2:00 a.m.

España: 9:00 p.m.

Estados Unidos (New York): 3:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12:00 p.m.

Así llega RB Leipzig

RB Leipzig llega al duelo de ida tras haber dado buena cuenta del Wolfsburgo en la Bundesliga en un partido que despachó con una goleada a domicilio por 0-3, pese a lo cual es quinto en la clasificación.



La victoria devolvió al Leipzig a la senda del triunfo tras dos partidos sin ganar, un empate ante el Colonia y una derrota por 2-1 ante el co-líder Union Berlín.



Aunque el Leipzig lleva ya un tiempo escalando posiciones, después de un mal comienzo de temporada, está ahora por fuera de las casillas de la Liga de Campeones que es la meta mínima del club de las bebidas energéticas.

Así llega el Manchester City



Manchester City no ha estado todo lo fino que podría en sus enfrentamientos fuera de casa esta temporada y especialmente tras la Copa del Mundo. El conjunto de Pep Guardiola solo ha sido capaz de ganar uno de sus últimos encuentros lejos del Etihad Stadium y el cruce de Liga de Campeones se produce en un momento de pausado optimismo en las filas de los 'Sky Blues'.



Ganaron al Arsenal para ponerse líderes de la Premier League, en lo que parecía el bocado definitivo a una competición en la que han dado muchos tumbos, pero el empate contra el Nottingham Forest este sábado frena la euforia de un equipo que aún no ha recuperado la finura de otras temporadas y que ve en la Liga de Camepones la competición perfecta para ello.



Porque ya conoce de sobra al Leipzig, cuando se midieron en la fase de grupos en la temporada 2021-22. 6-3 para los cityzens en el Etihad y derrota por 2-1 en Alemania, ya sin nada en juego para los ingleses, y porque la 'Champions' no deja de ser el verdadero deseo del club controlado por Emiratos Árabes Unidos.



Tras ganar cuatro Premier en cinco años y cada título doméstico posible con relativa frecuencia, el City solo tiene la mirada puesta en la 'Champions', esa competición en la que la final de 2021 sigue siendo el mejor resultado cosechado.

RB Leipzig vs Manchester City : alineaciones probables

RB Leipzig: Blaswich; Klostermann, Orban, Gvardiol, Raum; Laimer, Schlager; Szoboszlai, Forsberg, Werner; Silva.



Manchester City: Ederson; Walker, Laporte, Dias; Rodri, Gundogan, Silva, De Bruyne; Mahrez, Grealish, Haaland.