Real Madrid está clasificado a las semifinales de la Champions. | Fuente: EFE

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, resaltó la dificultad que tiene con el calendario actual y la carga de partidos que asume un equipo que pelea por todo, ganar LaLiga y 'Champions' en la misma temporada, y admitió que "es bastante complicado", pero dejó claro que no bajarán los brazos en la competición doméstica.



"Ganar el doblete en una temporada no es tan sencillo. La verdad que hay equipos que puede ser que ven LaLiga un poco más complicada y ponen toda la mente en la competición europea, no es el caso nuestro, pero puede pasar. Ganar Liga y 'Champions' es bastante complicado", aseguró en rueda de prensa.



Recordó Ancelotti antes de iniciar su comparecencia que era la rueda de prensa 101 de la temporada. En ella, comenzó dejando elogios a su próximo rival liguero, el Girona con un estilo inculcado por su entrenador, Míchel Sánchez, que es el quinto mejor equipo jugando de local de LaLiga.



"El Girona juega un fútbol muy bonito. Es un equipo muy bien organizado, sobre todo con balón. Maneja bien la posesión y en su casa lo ha hecho muy bien", resaltó Ancelotti que volverá a las rotaciones en su equipo titular y cuenta con cinco bajas en el partido.

Ancelotti sobre Barcelona y LaLiga

Con LaLiga virtualmente sentenciada en favor del Barcelona tras su triunfo ante el Atlético de Madrid, Ancelotti reflexionó sobre la distancia de once puntos:

"Como calidad de los dos equipos no hay once puntos de diferencia y lo ha mostrado los partidos que nos hemos enfrentado. Los dos equipos estamos muy igualados. Hay detalles que han determinado esta distancia que queremos recortar en los próximos partidos", señaló.

Los jugadores en el entrenamiento de Real Madrid. | Fuente: EFE





