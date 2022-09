Carlo Ancelotti | Fuente: AFP

Este martes Real Madrid venció por 3-0 a Celtic por la jornada 1 de la Champions League con goles de Vinicius, Luka Modric y Eden Hazard en Escocia. Tras el encuentro, Carlo Ancelotti, entrenador de la 'Casa Blanca', se refirió a este resultado abultado.

"En la segunda parte el equipo ha jugado muy bien. Estoy muy satisfecho por ello. La segunda parte ha sido un recital, honestamente", indicó Ancelotti en conferencia de prensa. Asimismo, al ser consultado sobre la situación de Karim Benzema, el entrenador italiano agregó: "Parece que no es nada preocupante pero tenemos que esperar a mañana. La primera evaluación no parece nada demasiado serio. No sabemos si es de rodilla o es muscular".

Sobre Celtic, el entrenador de Real Madrid agregó: "Celtic es un equipo muy bueno por el cual estábamos preocupados en el comienzo porque vimos lo que hizo el fin de semana pasado ganando 4-0 al Rangers y con su ambiente era muy complicado. Lo hemos solventado bien".

Asimismo, fue consultado por la actualidad de Eden Hazard: "No esperaba este partido porque la lesión de Benzema nos obligó. Le ha costado entrar pero en la segunda parte ha sido determinante con una asistencia y un gol. Ojalá pueda seguir así con nosotros. No puede jugar como delantero centro pero puede moverse y ayudar a la posesión. No dar referencia a los centrales es importante para nosotros".