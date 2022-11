Carlo Ancelotti destacó el trabajo de Fede Valverde | Fuente: AFP | Fotógrafo: RONNY HARTMANN

Histórica victoria para el técnico italiano Carlo Ancelotti la de este miércoles en el Santiago Bernabéu frente al Celtic de Glasgow (5-1), ya que, además de certificar la clasificación como primero del Grupo F para el Real Madrid, se coloca a la cabeza de entrenadores con más victorias en la historia de la Liga de Campeones (103).



185 partidos en los que ha salido victorioso en 103, ha empatado 42 y ha sido derrotado en 40 ocasiones, lo que supone un porcentaje de victoria en la máxima competición continental del 55,67%.



Datos encima del escocés Sir Alex Ferguson, mítico entrenador del Manchester United, al que superó en esta histórica clasificación que completan en los cuatro primeros puestos el español Pep Guardiola (97)) y el francés Arsène Wenger (84).



En cuanto al palmarés, Ancelotti también es el más destacado en la competición con cuatro títulos: Dos ‘orejonas’ con el Milan (2003 y 2007) y otras dos con el Real Madrid (2014 y 2022); con la última, superó al francés Zinedine Zidane (2016, 2017 y 2018) y al inglés Bob Paisley (1977, 1978 y 1981).



En la Liga de Campeones, Ancelotti ha dirigido a ocho clubes: Parma, Juventus, Milan, Chelsea, París Saint-Germain, Real Madrid, Bayern de Múnich y Nápoles.



Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti se refirió a la victoria del Real Madrid

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, ensalzó la figura de Marco Asensio, "el mejor" de la goleada ante el Celtic, en un partido en el que aseguró que querían "volver a tener buenas sensaciones" y cumplieron el objetivo para acabar primeros de grupo.



"Hoy sin peros, hemos encajado un gol por una buena falta. El partido ha sido bueno, interpretado bien desde el principio. El equipo estaba focalizado, no queríamos problemas, queríamos volver a tener buenas sensaciones y lo hemos cumplido", analizó en rueda de prensa.



Ancelotti dedicó elogios a Marco Asensio que celebró su segunda titularidad con gol y una gran actuación. "Ha aguantado bien, con una buena actitud en el periodo cuando no ha jugado. El trabajo que hizo le está llevando a aportar su calidad al equipo. No tengo dudas, no las tenía pero a veces cuando no estás contento puedes tener una reacción positiva, como él, o negativa".



"Marco ha sido el mejor del partido, ha jugado de extremo y ha combinado bien con Valverde y la combinación de los tres de arriba ha sido muy buena. Tiene la calidad necesaria de un media punta que te puede marcar la diferencia y ha sido contundente efectivo con balón, sacrificio sin él. Ha sido el mejor", añadió.





