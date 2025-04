Carlo Ancelotti tras la eliminación de Real Madrid de la Champions League: "No sé qué será de mi futuro"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¿Carlo Ancelotti con las horas contadas en Real Madrid? El técnico italiano, finalizado el partido ante Arsenal por la vuelta de los cuartos de la UEFA Champions League, no quiso hablar sobre su futuro en el cuadro español.

En conversación con Movistar+, el estratega indicó que aún tienen más competencias en la temporada y que no sabe qué será su futuro.

"Ahora estamos en la pelea por LaLiga, tenemos la final de Copa, tenemos el Mundial de Clubes... Es una temporada interminable, pero hay que levantarse, es otra parte del fútbol a la que no estamos acostumbrados", indicó en un primer momento,

"¿Mi futuro? No sé qué va a ser de mi futuro y no quiero saberlo...", complementó el italiano.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Ancelotti vuelve a deslizar una salida a final de temporada

Luego, en conferencia de prensa, Ancelotti aseguró que no sabía si era su último partido en Champions League. "No puedo hablar de esto ahora. No sé si es mi último partido en la Champions, puede pasar si el club decide cambiar. Puede ser este año o el próximo cuando acabe mi contrato", dijo.



"No hay ningún tipo de problema. El día que acabe aquí solo puedo agradecer al club. Puede ser mañana o en años, lo único que voy a hacer es darle las gracias al club. Si el contrato se acaba o no, a mí me da exactamente igual", añadió.



En tanto, aceptó la crítica que le llega por una nueva derrota y la eliminación de la Champions League, pero intentó mirar con esperanza lo que le queda de temporada, la pelea por LaLiga, la final de Copa del Rey y el Mundial de Clubes.



"Que alguien considere que soy el único culpable no me cambia lo que pienso. En los próximos días prepararé el próximo partido para seguir en la pelea por LaLiga y la final de la Copa del Rey. Me da exactamente igual el resto", manifestó antes de reconocer que no ha pensado nunca decirle al presidente Florentino Pérez que no es el entrenador adecuado para el Real Madrid.