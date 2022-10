Federico Valverde recibió un golpe por parte del 'Papu' Gómez | Fuente: AFP | Fotógrafo: JAVIER SORIANO

El uruguayo Fede Valverde acabó cojeando el partido ante el Sevilla por una dura entrada del argentino Papu Gómez y será sometido a pruebas médicas el domingo, que desaconsejan a Carlo Ancelotti su convocatoria para enfrentarse el martes al Leipzig, encuentro para el que el técnico del Real Madrid confirmó que no forzará vuelta de Karim Benzema.



Valverde, autor de un gran gol que cerró el triunfo del Real Madrid ante el Sevilla, se marchó del Santiago Bernabéu con un vendaje en el muslo dañado por una dura entrada. El domingo será sometido a pruebas para confirmar si sufre lesión.



"Fede le han dado un golpe en la pierna y le molesta. Tenemos que ver, no sé si se puede recuperar para el partido del martes como pasa con Karim que no recuperará y volverá el domingo", aseguró en rueda de prensa Ancelotti.



Con la clasificación a octavos de final ya certificada, a falta de ser matemáticamente primero de grupo, se esperan rotaciones del técnico italiano en su equipo titular para medirse al Leipzig.

El preciso instante de la lesión de Fede Valverde



Federico Valverde recibió un golpe por parte del 'Papu' Gómez | Fuente: DirecTV Sports

Valverde anotó su tercer gol con Real Madrid

Real Madrid se afianzó en la cima de la tabla de la Liga luego de imponerse al Sevilla (3-1) en el Santiago Bernabéu.

El volante uruguayo Federico Valverde volvió a tener una actuación destacada en la escuadra dirigida por Carlo Ancelotti al marcar el tanto que certificó la victoria local.

Valverde, que mantiene su condición de titular en el ataque 'merengue', puso el 3-1 definitivo (81) de un zurdazo desde la frontal.

El 'Pajarito' sumó así su tercer encuentro consecutivo marcando al menos un tanto y suma ya ocho dianas y dos asistencias en lo que va de la temporada.

.