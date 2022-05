Rodrygo celebra con el Real Madrid. | Fuente: Real Madrid

Ingresó en el segundo tiempo y le cambió la cara a su equipos. Nos referimos a Rodrygo que anotó dos golazos en el final de los 90 minutos para que el Real Madrid iguale la serie ante el Manchester City. Ya en el tiempo suplementario la épica hazaña de cristalizó con el tanto de penal de Karim Benzema que hizo retumbar el Santiago Bernabéu.

El delantero brasileño de 21 años se refirió a su ingreso y dijo que en ese momento el Real Madrid estaba "muerto" tras el gol de Riyad Mahrez, pero siempre confió en la remontada ante su gente.

"Que podría cambiar otra vez la historia, ayudar a mi equipo. Pero nos metieron un gol y estábamos muertos, puedo decirlo así. Después, en el minuto 89, mi primer gol nos levantó y luego pasaron, no sé, dos minutos y ya metí el segundo. Bueno, una noche mágica", señaló a Marca.

En otro momento, Rodrygo se sinceró y dijo que esta remontada fue más difícil que ante el PSG y Chelsea. "Sí, sí, es verdad, no puedo mentir. Esta vez parecía imposible. Pensé que ya estábamos fuera, pero como te he dicho, después del primer gol empecé a creer un poco más. Aunque no tuve tiempo ni de creer mucho porque luego ya metí el segundo. Estoy muy feliz por estar en la final, mi primera final de Champions. Estoy cumpliendo un sueño de niño".

Rodrygo va por la 'Orejona'

"Me siento muy feliz de poder ayudar siempre a mi equipo de alguna manera en esta competición. Siempre me salen las cosas bien en esta competición, que es muy especial para mí. Espero que siga así, espero que en París también pueda ayudar al equipo de alguna forma y podamos ganar la Champions", sostuvo el exjugador del Santos que ya sueña con el título 14 del cuadro merengue en Champions.

"Vamos a por La 14. Sabemos que va a ser otro partido muy difícil, como lo fueron todos los que hemos jugado en la Champions. Pero bueno, vamos a entrenar y a estar bien concentrados para ganar", culminó.





