Lucas Vázquez tras goleada al Real Madrid: "Si hay un equipo que le puede dar la vuelta a esto, somos nosotros"

Mal día para la 'Casa Blanca'. Lucas Vázquez, lateral derecho del Real Madrid, abogó nada más acabar la ida de cuartos de final de la Champions League 2024-25 en la que cayeron 3-0 ante Arsenal, por remontar la eliminatoria en el Santiago Bernabéu ya, que en su opinión, "si hay un equipo capaz de darle la vuelta" son ellos.

"Está complicado, por supuesto, pero si hay un equipo que le puede dar la vuelta a esto somos nosotros. Con nuestra afición y nuestro estadio. El miércoles va a ser un partido totalmente diferente y entre todos vamos a sacarlo adelante", dijo el defensa del Real Madrid en Movistar+.

Asimismo, el jugador del Real Madrid sostuvo que "no acostumbramos a enlazar dos derrotas seguidas. Solo queda trabajar, confiar en nosotros más que nunca. Este equipo se merece esa confianza y vamos a darlo todo para darle la vuelta a la eliminatoria".

Autocrítica en Real Madrid

Además, reconoció el mal nivel de su equipo, sobre todo en una segunda mitad en la que encajó los tres goles del encuentro.

"Creo que no hemos estado bien. Arsenal ha hecho un gran partido. Ha creado ocasiones, nos ha sabido presionar y no hemos encontrado nuestro juego. Hemos tenido alguna jugada aislada, pero no hemos sido capaces de hacer posesiones largas, meterlos en su campo… y la diferencia hace que sea así", analizó.

"En la segunda parte no hemos sabido dar un paso al frente. Nos ha faltado continuidad en el juego, tener un poco más la posesión de balón… No hemos podido hacer un buen partido”, continuó el jugador del Real Madrid.

Hay que tener en cuenta que la vuelta se llevará a cabo el miércoles 16 de abril en el Santiago Bernabéu. Los merengues necesitan ganar por tres goles -como mínimo- para forzar el tiempo extra.

Para el cotejo frente a los 'gunners', Real Madrid tuvo una oncena titular conformada por Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, David Alaba; Luka Modric, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior y Kylian Mbappé.

En tanto, los dirigidos por Mikel Arteta tuvo a David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Jakub Kiwior, Myles Lewis-Skelly, Thomas Partey, Declan Rice, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Gabriel Martinelli y Mikel Merino.

