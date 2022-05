Gareth Bale en Real Madrid. | Fuente: EFE

El galés Gareth Bale, que no acudió al Santiago Bernabéu a presenciar el partido ante el Espanyol ni a las celebraciones de LaLiga con sus compañeros, sufre una lesión en la espalda, según confirmaron las pruebas a las que fue sometido el domingo en la ciudad deportiva del Real Madrid.



Bale se desplazó a la ciudad deportiva en la mañana del domingo para realizarse un reconocimiento médico y se puso en manos de los fisioterapeutas para tratar una lesión en la espalda, según informaron a EFE fuentes del club blanco.



El extremo galés, que acaba su vinculación con el Real Madrid a final de temporada, lamentó en redes sociales no poder disfrutar de la celebración del título de Liga con sus compañeros y justificó que se debía a un problema de espalda que le impidió también jugar ante el Espanyol.



"Estoy muy decepcionado por no poder participar en las celebraciones de esta noche debido a un espasmo en la espalda", escribió Bale que felicitó al equipo por cerrar el título en la primera opción que tuvo y con cuatro jornadas por disputarse.

Bale baja para la Champions

Causa baja el galés para el partido de vuelta de las semifinales de la Champions, ante el Manchester City, y se estudiará su evolución para decidir el momento de su regreso al grupo.





NUESTROS PODCAST

¿Qué significado tiene que la FDA haya anunciado su plan de prohibir los cigarrillos mentolados?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. propuso una norma para prohibir los cigarrillos mentolados y los cigarros saborizados. El doctor Elmer Huerta explica a qué se debe esta norma.