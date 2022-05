Thibaut Courtois ante el Liverpool. | Fuente: AFP

Fue una muralla contra el Liverpool y ahogó el grito de gol de sus jugadores en más de una ocasión. Nos referimos a Thibaut Courtois que dejó invicta su valla en el triunfo de Real Madrid, que en el Stade de France de París se ganó Decimocuarta vez la Champions League.

Courtois, que fue elegido como el mejor jugador del partido ante Liverpool, confesó que jugó lesionado en la final de la Champions. Es decir, tuvo un alto rendimiento a pesar que no estuvo al 100 por ciento de su capacidad. "Jugué todo el año con pubalgia y aún sentía dolor en la final", señaló a medios belgas.

El arquero belga dijo que no se operará para resolver el problema, pero tendrá que hablar en la selección de su país para que sea baja en los próximos partidos.

"Tengo que hablar con el seleccionador sobre lo que vamos a hacer en los próximos días. Probablemente tendré que descansar por razones médicas", sostuvo a VTM. La idea es que se recupere totalmente para disputar plenamente el Mundial Qatar 2022. "Si quiero estar en plena forma en la Copa del Mundo en Qatar este otoño, entonces tengo que ser capaz de descansar", culminó.

Courtois feliz por su primera Champions

"No he dormido mucho, tenía demasiada adrenalina para poder dormir", aseguró a su llegada a la sede de la Comunidad de Madrid a los medios del club. "Cuando desperté no me podía creer que era mi primera Copa de Europa", destacó.



"Jugar en el Real Madrid es un honor, espero seguir así y ayudar al equipo a ganar muchos títulos porque vivir esto es lo más bonito que hay", afirmó.





