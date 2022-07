Vinicius Junior anotó ante Manchester City. | Fuente: EFE

El brasileño Vinicius Junior, extremo del Real Madrid, rememoró la consecución de la decimocuarta Champions League del conjunto blanco, que les lleva a disputar la Supercopa de Europa contra el Eintracht Fráncfort del 10 de agosto en Helsinki (Finlandia), y destacó el partido de vuelta de semifinales contra el Manchester City en el Santiago Bernabéu como “el momento más importante” para hacerse con el título europeo.



“Algunos partidos se convierten en una montaña rusa emocional y nosotros lo sabemos llevar a nuestro terreno. En dos minutos, Rodrygo salió y marcó dos goles que nos llevaron a la final. Fue el momento más importante de esta competición, el partido contra el City”, dijo en declaraciones a los medios de la UEFA.



“Es el ADN de este club y de esta camiseta y siempre aparece en los partidos importantes. Tenemos jugadores que saben cómo afrontar los partidos en la Champions League”, completó.





Final de Real Madrid y Vinicius contra Liverpool

Tras esto llegó la final contra el Liverpool: “Después de una temporada maravillosa, lo justo era coronarnos con una victoria en la final. Llevo jugando al fútbol más de quince años y nunca sabes cuándo vas a jugar una final, así que quería disfrutarlo al máximo”, comentó.



Un encuentro en el que fue el brasileño el que le dio el título al Real Madrid: “Fue una sensación irrepetible. Solo los que han marcado en este tipo de partidos en la Champions pueden entender este sentimiento. Es indescriptible. No sabes cómo expresarlo, cómo contarlo, no hay forma de explicarlo. Solo los que han vivido el fútbol y pasado por las emociones que nosotros hemos experimentado esta temporada, saben lo importante que es y lo feliz que te hace”, recordó.



Título que dio pie a una gran celebración: “Es un momento importante con la camiseta más prestigiosa del mundo y en la competición más importante. El Bernabéu es un lugar único en el mundo y con nuestros aficionados; por eso lo celebramos tanto. Habíamos celebrado la Liga unos días antes y celebramos la Champions League después de una temporada brillante”, comentó.



Un trofeo que les cita en Helsinki para aumentar su palmarés: “Estamos preparando la temporada y el partido del día 10 de agosto. Vamos a ir con todas nuestras ganas para intentar llevarnos el primer título de la temporada”, aseguró.

Vinicius Junior anotó el gol del título en Champions. | Fuente: EFE

Vinicius y su relación con Karim Benzema

Además, en dicha entrevista, Vinicius da las claves del buen rendimiento del Real Madrid, de su especial relación con Benzema y su estilo de juego.



“Conseguimos sacar lo mejor de nosotros mismos como equipo durante toda la temporada. Logramos aunar la experiencia de los jugadores más veteranos con los más jóvenes. Esa mezcla fue la clave de lograr títulos esa temporada”, apuntó.



Veterano y joven. Benzema y Vinicius. El ejemplo perfecto: “Siempre es importante tener influencia en los partidos y Karim siempre me dice que sea valiente desde que llegué al club. Tienes que tirar para marcar o pasar para asistir. Si no, quédate con el balón. Nuestra conexión ha sido muy buena y hemos podido ganar muchos partidos juntos”, aseguró.



Por último, habló de su gran virtud como futbolista: “Lo que mejor hago es driblear. Siempre lo intento. Incluso cuando no me sale, lo vuelvo a intentar. Quiero avanzar lo máximo y darle a mi equipo la opción de la mejor jugada dentro del campo. Cuando consigo regatear queda un rival menos para mí y queda uno menos para todo el mundo”, dijo.





