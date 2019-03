Santiago Solari, entrenador de Real Madrid. | Fuente: EFE - Instagram

El entrenador de Real Madrid, Santiago Solari, sorprendió en mencionar a la actriz Julia Roberts a pocas horas del enfrentamiento ante Ajax por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Ante las consultas de la prensa y sobre los rumores del regreso de José Mourinho, Solari sostuvo: "este club tiene y siempre ha tenido más candidatos que Julia Roberts. Me parece bastante normal”, bromeó.

Respecto a su partido ante Ajax, Solari manifestó que: “queremos ganar y pasar la eliminatoria. El equipo tiene mucho carácter y es algo de lo que estoy muy orgulloso".

"El vestuario es muy fuerte. Estos jugadores tienen mucha experiencia y carácter. No significa que estén contentos por lo que ocurrió pero sí con la conciencia tranquila por darlo todo. Dieron su máximo esfuerzo aunque no estamos felices porque no ganamos. Por suerte tenemos otro partido, muchos difíciles juntos, y estamos preparados para competir de seguido por cosas importantes", agregó.

Para finalizar, Solari lamentó la ausencia de Sergio Ramos tras ser sancionado por la UEFA con dos partidos por interpretar que provocó la amarilla en el duelo de ida ante Ajax.