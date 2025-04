Federico Valverde ya palpita el duelo ante Arsenal por la Champions League: "La camiseta de Real Madrid te hace más fuerte"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Calienta la previa. Federico Valverde aseguró que la camiseta del Real Madrid hace "aún más grande y fuerte" a quien la lleva y señaló que está preparado para darlo todo ante Arsenal en la ida de los cuartos de final de la Champions League.

En una entrevista concedida para UEFA, el jugador uruguayo indicó que uno debe estar "orgulloso y feliz" de vestir los colores de la Casa Blanca y que todos los dolores que se puedan sentir antes de un partido, se olvidan.

"Hay que estar feliz y estar orgulloso de lo que estás defendiendo, de lo que llevas en el pecho. La camiseta del Real Madrid te hace aún más grande y más fuerte. Todos esos dolores de piernas se te olvidan cuando estás saliendo y ves a la gente desde el túnel, escuchas el himno de la 'Champions' y del Real Madrid", dijo en una entrevista con UEFA.



"Se junta mucha emoción, mucho honor. Sales al campo con ese hambre de que sabes que vas a poder con todo", añadió al explicar las sensaciones que tiene un jugador del Real Madrid en cada partido en la Liga de Campeones.



123 años de historia

Federico Valverde recordó sus primeras Champions League con Real Madrid

Campeón de Europa en dos ocasiones con Real Madrid, Federico Valverde destacó —especialmente— la primera, la edición 2021-22, la cual está marcada por las remontadas que protagonizaron antes de la final.



"Siendo sincero, nunca va a ser como la primera de mágica. Va a ser muy recordada. Siempre, tenemos esa hambre de ganar, de seguir consiguiendo cosas y ganando títulos", resaltó sobre la forma en la que encara la plantilla madridista la competición.



Por último, reflexionó sobre su cambio de dorsal y heredar el número 8 que lució el alemán Toni Kroos en años de éxitos madridistas.



"Al principio, lo hablaba con mi mujer y no quería tomar ese número por respeto hacia quien lo lució, Toni Kroos. Una persona que había marcado tanto en el club, que había dejado esa huella. Si por mí fuera colgaba el número como hacen en la NBA", confesó.



"Cuando Toni accedió a que yo usara ese número, mi cuerpo se relajó y dijo: es mi momento, voy a disfrutarlo. No lo tomo como una responsabilidad, sino como disfrutar cada momento, cada día que me toca salir a entrenar y tener el número en el pecho o en la espalda. Disfrutarlo como si fuera el último día", subrayó.