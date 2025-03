Diego Simeone y su indignación al penal anulado a Julián Álvarez: "Que levante la mano quien vio que toca la pelota dos veces"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Real Madrid derrotó en tanda de penales al Atlético y clasificó a los cuartos de final de la Champions League. La gran polémica del encuentro fue el penal anulado a Julián Álvarez luego de que, a instancias del VAR, se indicara que el argentino tocó dos veces el balón al momento de su disparo.

Tras el cotejo, Diego Simeone no se guardó nada y arremetió contra los que estuvieron en la conferencia de prensa. "Yo el penal no lo vi", empezó diciendo. "¿Ustedes lo vieron? ¿Qué vieron? ¿La tocó o no la tocó? ¿Cualquiera de los que están presentes vio Julián tocó dos veces el balón, levante la mano? ¿Levante la mano? No levantó nadie", enfatizó el técnico argentino, visiblemente irritado.

Pero no quedó ahí. Luego, Simeone insistió que la pelota no se movió "ni un poquito", para después destacar que hicieron un gran partido.

"La pelota no se mueve ni siquiera un poquito. El VAR, me imagino, que lo llamó y habrá visto que la tocó. Quiero creer que han visto que la tocó", insistió Simeone, quien señaló que se va perdiendo, pero en paz: "Hicimos un partido increíble, con mucho esfuerzo, con mucho jugar en equipo, controlamos muy bien a un equipo que tiene muy buenos jugadores".

Lo que se le viene al Atlético de Madrid

Luego, al ser consultado sobre cómo la eliminación puede afectar en los próximos encuentros, manifestó que en la plantilla actual "hay muchos jugadores que no estaban en las anteriores" y que se recuperarán.

"Los jugadores que estaban hoy no estaban en las tandas anteriores. No hay que valorar eso. Hicimos un partido muy bueno, competimos de manera increíble. Pudimos anotar el segundo tanto en el partido, llegamos a los penales".

"Estoy orgulloso de mis jugadores porque competimos de una manera ejemplar en los dos partidos. Estoy contento porque hay dos formas de irse a dormir: una es cuando no das la talla y no compites y otra es cuando das todo y juegas y compites de forma admirable", explicó.

Sobre la repercusión que la eliminación puede tener en el próximo partido ante el Barcelona, manifestó: "Está claro que cuando uno queda fuera no es fácil digerirlo. Tenemos un grandísimo rival el próximo domingo que seguramente deseaba que hoy llegáramos a prórroga y penaltis. Llegaremos cansados y golpeados, pero hemos competido en esta eliminatoria como hay que competir".