Eden Hazard, delantero belga del Real Madrid. | Fuente: EFE

Eden Hazard (28 años) hizo una autocrítica debido a su mal momento en el Real Madrid. El crack belga señaló que “debo mejorar, tengo que ser yo el que marque la diferencia", en la previa del choque ante Brujas por la Champions League.

"Como dije en mi presentación aún no soy un galáctico, tengo que ser yo quien lo demuestre, conocemos muy bien el pasado del número 7 en este club y tengo que ser yo el primero el que demuestre que puedo ser el mejor del mundo, de disfrutar y de dar el máximo no solo en los partidos, también en los entrenamientos. No dudo de mí, confío en mí", señaló en conferencia de prensa.

Hazard, además, señaló que comprende las críticas de los hinchas del Real Madrid. "Me siento bien, es cierto que la gente espera mucho de mí y yo también. Personalmente lo puedo hacer mejor. Siempre va a haber crítica, es normal, yo también soy crítico conmigo mismo pero trabajado todos los días para mejorar y vamos a hacer grandes cosas este año", agregó Hazard, que no tuvo un buen rendimiento ante el Atlético de Madrid.

"Sinceramente ahora mismo me siento al cien por cien, ya no estoy lesionado y ahora solo falta que marque goles y sea decisivo. Es lo que esperan todos de mí y cuando empiece a hacerlo en varios partidos va a ser más sencillo todo. Simplemente me falta un gol o una asistencia para empezar a remontar", añadió.

En relación al duelo ante Brujas, señaló: "Lo imagino con un gol, pero después de perder en París necesitamos ganar y lo vamos a dar todo".

Real Madrid recibirá a Brujas por el Grupo A de la Champions. La cita está programada a las 11:55 de la mañana (hora peruana) en el Santiago Bernabéu.