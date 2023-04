Real Madrid ganó con goles de Karim Benzema y Marco Asensio. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Real Madrid se transforma. Si bien es cierto que está relegado en LaLiga (el Barcelona le sacó 13 puntos de ventaja), en la Champions League es otro. Cuando suena el himno del torneo europeo cambia de chip y se vuelve una máquina.

Es así que este miércoles en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid -vigente campeón europeo- recibió al Chelsea, un conjunto que en esta temporada no la pasa nada bien y que ha cambiado de director técnico hasta en dos oportunidades. Los 'blues' marchan a la deriva en la Premier League, en el decimoprimer puesto, y ahora se dieron un golpazo frente a los merengues, que ganaron 2-0.

Así, Real Madrid se impuso en un torneo que le cae como anillo al dedo, uno en el que su estadio goza de noches mágicas y todo se encamina para el pase a semifinales de la 'Casa Blanca', con Manchester City como posible rival. ¿Cómo es que se dio el triunfo del equipo de Carlo Ancelotti?

Real Madrid somete a los ingleses

En los primeros minutos, los 14 veces ganadores de la Copa de Europa pasaron momentos de zozobra. Joao Félix llevó algo de peligro al arco de Thibaut Courtois, pero todo quedó allí. La recuperación de la pelota fue más que sencilla con Luka Modric, Federico Valverde y Toni Kroos en el mediocampo.

En defensa, la pareja de centrales de David Alaba y Éder Militao estuvo atenta, en tanto que Dani Carvajal y Eduardo Camavinga pasaron al ataque y se mostraron sólidos ante los movimientos de Raheem Sterling y Joao Félix. Chelsea no fue agresivo, no tomaron decisiones punzantes y sus jugadores pedían la pelota al pie, más no al espacio para generar sorpresa.

Modo Champions: un cambio al que el Madrid está acostumbrado

Como se dijo en párrafos más arriba, el Real Madrid es otro cuando ingresa a una cancha para pelear por la 'Orejona'. El fin de semana pasado mostró una mala imagen contra el Villarreal, pese a que llegaban de aplastar al Barcelona y eliminarlo en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, dando un golpe sobre la mesa.

No obstante, en el Bernabéu, Vinícius Junior hizo lo que quiso por el sector izquierdo y le faltó el respeto a Reece James. Fue un dolor de cabeza y al brasilero solo le faltó el gol para coronarse en esta jornada. Rodrygo Goes aprovechó los minutos en el campo y Camavinga, pese a ser lateral izquierdo ante la lesión de Ferland Mendy, fue una de las notas positivas en el Madrid.

¿Resultado corto para el Real Madrid?

En el segundo tiempo, el Chelsea tuvo un hombre menos en el campo de juego por expulsión de Ben Chilwell. De esta manera, los merengues fueron aún más dominadores en el juego, pero esto no se vio reflejado mucho en el resultado porque únicamente anotaron Karim Benzema y Marco Asensio.

Hay que tener en cuenta que en la temporada pasada, en Stamford Bridge, el Madrid ganó 3-1 con triplete del 'Gato' Benzema. Aunque, una campaña antes, cayeron 2-0 y fueron eliminados en 'semis'. "Espero no arrepentirnos de no marcar un gol más", sostuvo el arquero Thibaut Courtois tras la victoria. ¿Alcanzará con solo dos tantos de diferencia para la vuelta del martes 18 de abril en Londres?

