El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró que esperan vivir "otra noche mágica en el Bernabéu" este miércoles en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Chelsea, donde deberán "defender mejor que contra el Villarreal" y "atacar como contra el Barcelona".

"Lo más importante es pensar que es un partido de 180 minutos e intentar hacerlo bien en el partido de mañana. No es decisivo, pero nos puede dar ventaja para manejar mejor el partido de vuelta. El equipo está bien, motivado e ilusionado, y tenemos ganas de volver a la 'Champions' y de vivir otra noche mágica en el Bernabéu", declaró el italiano en rueda de prensa.

Real Madrid llega al partido tras perder con Villarreal en LaLiga | Fuente: EFE

¿Real Madrid favorito ante Chelsea?



Carlo Ancelotti insistió en que deben lograr "ventaja" al calor de su público en el Bernabéu para afrontar con menos urgencias el choque de vuelta en la Champions League.

"Tenemos que aprovechar que jugamos el primer partido en casa para tomar ventaja para manejar mejor el partido de vuelta, que va a ser el decisivo. El equipo lo hizo bien en casa y fuera; creo que solo hay un partido el año pasado, contra el PSG en la ida, en el que no lo hicimos bien. Por el resto, hicimos bien todos los partidos y merecimos ganar la Champions. Quien la gana, la merece", afirmó el entrenador.

Real Madrid llegará al partido con el Chelsea luego de eliminar a Barcelona para clasificarse a la final de la Copa del Rey, pero solo unos días después cayendo de local ante el Villarreal por LaLiga, lo que prácticamente resigna sus posibilidades de título.

"Ofensivo o conservador, no sé. En lo que estamos enfocados es en hacer un partido completo; defender bien, mejor de lo que lo hicimos contra el Villarreal, y atacar, si es posible, como hicimos contra el Barcelona", detalló ‘Carletto’.

Otra vez ante Chelsea en la Champions

El entrenador italiano recordó la dura eliminatoria ante los ingleses en los cuartos de final de la pasada Champions League, donde ganó en Londres, pero perdió en el Bernabéu a pesar de obtener la clasificación.

"El año pasado sufrimos mucho. Fue el partido donde, por distintas circunstancias y porque teníamos mucha ventaja cuando llegaron aquí, lo pasamos muy mal. Tenemos que respetar este club, que es de nivel 'top' y tiene jugadores muy buenos. No están pasando un buen momento, pero a veces en este tipo de partidos tienes una motivación tan grande que sacas lo mejor. Las individuales que tiene le hacen tener una plantilla de un nivel muy alto", manifestó.

En este sentido, Ancelotti recordó que en 2022 vivieron "momentos difíciles, sobre todo contra el Chelsea y contra el Manchester City". "Pero tuvimos la gran motivación de no darla por perdida", indicó. "Estoy convencido de que la merecimos. En los últimos minutos tuvimos más confianza, más energía para ganar los partidos, el partido no se acaba hasta que el árbitro pita. Merecimos ganarla e intentaremos merecer ganarla este año. Y no por la gestión, sino porque jugamos mejor que otros", sentenció.





