Nosotros somos una parte del club que ha sido capaz de ganar catorce veces esta competición, por eso es el rey", indicó Carlos Ancelotti previo al encuentro por Champions League ante Chelsea. | Fuente: EFE | Fotógrafo: TOLGA AKMEN

Carlo Ancelotti la tiene clara. El técnico italiano aseguró que su equipo se encuentra motivado previo al encuentro con Chelsea por la Champions League. En conferencia de prensa, indicó que espera tener “suerte de jugar una nueva semifinal” en una de las competiciones más importantes del mundo.

"Estamos bien, motivados, como siempre. Es un partido importante, en una competición importante. Estamos pensando que tenemos que jugar un encuentro completo, porque todavía nos quedan 90 minutos y todos sabemos que en este tipo de competición todo puede pasar. Estaremos listos para jugar lo mejor que podemos", afirmó.

“Creo que en este club tenemos muy claro que lo que tenemos que es ganar siempre y competir hasta el final con toda la energía que tenemos. Vamos a competir, puede que tengamos la suerte de jugar otra semifinal, otra final. Si llegamos a la semifinal lo hemos hecho bien, porque esta es la competición más importante del mundo", añadió.

Por otro lado, indicó que Real Madrid es el “rey de la competición” y que los números hablan por sí mismo. "Por la historia de este club, es el rey de esta competición. Nosotros somos una parte del club que ha sido capaz de ganar catorce veces esta competición, por eso es el rey".

¿Quiénes jugarán ante Chelsea?

Por otro lado, Carlo Ancelotti indicó que aún no ha definido el once titular ante Chelsea. Según indicó, tiene una plantilla competitiva y que es una falta de respeto pensar en titulares y suplentes.

"El once titular en difícil decirlo. Un día los que no juegan mucho hacen un partido muy bueno y esta es una plantilla que me cambia la idea muchas veces, tiene muchos recursos. Pensar en once es faltar respeto a los que juegan menos y lo están haciendo muy bien", afirmó.

Por último, habló sobre la polémica que envolvió al Chelsea en último fin de semana, luego de que los dueños del club visitaran el camerino. "Puede ser una importante motivación para los jugadores, puede inspirar a los jugadores a jugar mejor. Es un buen movimiento. Si quiere hablar conmigo tras cada partido, está bien. El dueño tiene el derecho a saber cuáles son las decisiones de los entrenadores", finalizó.

