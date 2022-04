Karim Benzema y Jorginho se volverán a ver las caras en el Real Madrid vs Chelsea. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ADRIAN DENNIS

Real Madrid recibirá este martes a Chelsea en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League con la importante ventaja que adquirió en Stamford Bridge, el 1-3 que firmó con un triplete el francés Karim Benzema, un resultado notable pero para nada decisivo.



El conjunto blanco no tendrá esta vez que remontar, como en los octavos de final ante el París Saint Germain o en otras muchas eliminatorias. La misión es en esta oportunidad no desaprovechar tan buen resultado y plantarse de nuevo en la semifinal.



Como reconocieron tras el partido de Londres el italiano Carlo Ancelotti y sus pupilos queda la segunda mitad de la confrontación. No puede haber confianza alguna ni relajación.

¿Cuándo y a qué hora juega Real Madrid vs Chelsea?

Real Madrid vs Chelsea chocarán en duelo vibrante el martes, 12 de abril. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 2:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Santiago Bernabéu.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs Chelsea?

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN, Star+ en Sudamérica. No te pierdas ningún detalle en la web de RPP.pe

Real Madrid vs Chelsea: horarios en el mundo

Perú: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Chile: 3:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.