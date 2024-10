Lille vs Real Madrid EN VIVO: juegan en Francia por la fecha 2 de la fase liga de la Champions League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Real Madrid vs Lille EN VIVO: se enfrentan este miércoles 2 de octubre por la fecha 2 de la fase liga de la UEFA Champions League. El encuentro se disputará en el Estadio Pierre Mauroy, desde las 2:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN 2 y Disney+ Premium. También podrás escuchar el encuentro por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. Además, el minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

¿Cómo llegan Real Madrid y Lille a la fecha 2 de la fase de liga de Champions League?

Tras iniciar la defensa de la corona europea con triunfo ante Stuttgart (3-1), Real Madrid visita Lille con cierta urgencia de corregir lo que se ha convertido en dinámica: no perder, pero sí empatar. El último data de este último fin semana, cuando empató 1-1 con Atlético.

A pesar de ello, mantiene las rachas vigentes que lo llevaron a conquistar los dos títulos grandes de la temporada pasada. En total, son 40 jornadas sin perder en LaLiga y 36 en todas las competiciones. De hecho, en la Liga de Campeones no cae derrotado desde el 17 de mayo de 2023, fecha de su última eliminación en semifinales. Desde entonces ha disputado catorce encuentros.



Será la primera vez que el Real Madrid se enfrente al Lille y lo hará con el estreno en portería de Andriy Lunin y en el centro del campo de Eduardo Camavinga. La lesión muscular sufrida por Thibaut Courtois abren las puertas de la titularidad -por primera vez- al portero ucraniano tras renovar su contrato. El francés, en tanto, aumenta el potencial del cuadro madridista en el centro del campo. Lesionado en vísperas de la final de la Supercopa de Europa, al sufrir un esguince de rodilla, enterrará la ansiedad de verse fuera del equipo durante mes y medio en el inicio de temporada con su primera oportunidad para ganarse plaza de titular.



Sin Mbappé de inicio, Ancelotti seguirá potenciando su medular con un integrante más y ganará en físico al juntar a Tchouaméni, Fede Valverde y Camavinga, si no sorprende dando entrada a Arda Güler, que ha perdido protagonismo en las últimas citas.



En Lille, la llegada del campeón de Europa se asemeja a una fiesta, una gran celebración tras dos años de ausencia en la máxima competición continental, que llega en un momento delicado, no tanto por los resultados como por las numerosas bajas del equipo, sobre todo en el centro del campo.



Quinto de la tabla, tras haber conseguido un sólido 0-3 en el terreno de Le Havre el pasado sábado, el entrenador, Bruno Genesio, tendrá que resolver una difícil ecuación para alinear un equipo sólido frente a los 'merengues'. A las ausencias por lesión de Hakon Haraldsson, Ngal'ayer Mukau y Nabil Bentaleb se suman las de Angel Gomes, expulsado en el partido contra el Sporting de Lisboa, que cumplirá un partido de sanción.



El capitán Benjamin André aparece como el único jugador experimentado en el sector, lo que obligará al técnico a apostar por el joven prometedor Ayyoub Bouaddi, que en caso de titularidad festejaría sus 17 años contra todo un Real Madrid. Aunque el futbolista ha dado muestras de su calidad, su juventud e inexperiencia ante un rival de la talla de los madrileños puede ser demasiado arriesgada, lo que podría conducir a Genesio a apostar por un defensor central como Aïssa Mandi en el medio del campo.



A todas esas ausencias se suma la de Ethan Mbappé, que sufrió una dura lesión en el partido contra Le Havre, lo que le impedirá medirse a su hermano Kylian en caso de que este sí pueda saltar al Pierre Mauroy.



En todo caso, el técnico del Lille aspira a dar la sorpresa y relanzar la maquinaria europea del modesto equipo francés, que se inclinó en Lisboa en la primera jornada 2-0. La buena temporada del canadiense Jonathan David, que acumula ya siete goles en once partidos y que va camino de convertirse en uno de los máximos goleadores históricos del club, ofrece esperanzas a los nordistas.

¿Cuándo juegan Real Madrid vs Lille en vivo por la fecha 2 de la fase de liga de Champions League?

El partido Real Madrid vs Lille se jugará este miércoles 2 de octubre en el Estadio Pierre-Mauroy. El recinto tiene capacidad para 50 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Lille en vivo en Champions League?

En Perú, el partido Real Madrid vs Lille comienza a las 2:00 p.m.

En Colombia, el partido Real Madrid vs Lille comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Real Madrid vs Lille comienza a las 2:00 p.m.

En Bolivia, el partido Real Madrid vs Lille comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Real Madrid vs Lille comienza a las 3:00 p.m.

En Paraguay, el partido Real Madrid vs Lille comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido Real Madrid vs Lille comienza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido Real Madrid vs Lille comienza a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido Real Madrid vs Lille comienza a las 4:00 p.m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Lille en vivo por TV?

El partido Real Madrid vs Lille ys será transmitido EN VIVO por TV a través de ESPN 2.

Real Madrid vs Lille: alineaciones probables

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy, Tchouameni, Valverde, Bellingham, Vinicius, Rodrygo y Mbappé.

Lille: Chevalier; Gudmundsson, Alexsandro, Diakité, Santos; André, Gomes; Zhegrova, Gomes, Sahraoui; David.

Real Madrid vs Lille: ¿Cuánto pagan las casas de apuestas?

* Cuotas sujetas a cambios según cada casa de apuestas.