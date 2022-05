Thibaut Courtois: "No creo que Salah piense que somos mas fácil que el City" | Fuente: Instagram / AFP

Mohamed Salah se ha mostrado como el jugador más deseoso para enfrentar ya al Real Madrid en la final de la Champions League. El ‘Faraón’ dijo que prefería jugar contra los merengues, algo que el arquero Thibaut Courtois no consideró como “un menosprecio” por parte del atacante del Liverpool.

"No creo que él lo quisiera decir como un menosprecio, creo que Salah respeta mucho el fútbol y a los equipos. Yo he estado con él en el vestuario en el Chelsea y es un buen chico, creo que él tiene más ganas por la final de 2018, en la que se va lesionado y terminan perdiendo, y creo que lo dijo por esas ganas, no creo que lo dijera porque piensa que somos más fácil que el City, pero esas es mi opinión, tendrá que decirlo él después del partido", explicó Courtois durante el 'Media Day' previo a la final de la Champions League.

En la final de Champions League 2018, Liverpool perdió 3-1 ante el Real Madrid, en un cotejo donde Mohamed Salah tuvo que retirarse lesionado tras forzar una acción con Sergio Ramos.

La Champions League, el pendiente de Courtois

Thibaut Courtois ya sabe lo que es jugar una final de Champions League. Lo hizo en 2014, cuando defendiendo la portería del Atlético de Madrid cayó a manos del Real Madrid.

"Obviamente perder una final siempre duele, pero sabes valorar más el esfuerzo que significa llegar hasta ahí y ganarla, entonces espero el sábado poder celebrar más el ganarla porque sé lo que es perderla", comentó.

El portero del Real Madrid cree que "lo único" que el Liverpool puede lamentar es el empate contra el Tottenham por el que "no llegaron a ganar la Premier". "Han hecho un gran año en todas las competiciones han llegado hasta la final de la Copa de la Liga, de la FA Cup, en la Premier hasta el último partido y ahora la final de Champions así que creo que ellos estarán bien", indicó.





