David Alaba se pierde la semifinal de Champions League ante Manchester City | Fuente: Real Madrid

Real Madrid tendrá que remar a contracorriente para intentar revertir el marcador (4-3) de la semifinal de Champions League ante Manchester City, pues el austríaco David Alaba se convierte en un problema para Carlo Ancelotti. El zaguero no pudo completar el último entrenamiento y se pierde por lesión muscular la cita ante el elenco inglés.

Lo intentó hasta el último momento David Alaba, pero la pequeña rotura muscular que sufrió en un aductor en la ida disputada en el Etihad Stadium, cuando forzó su reaparición, provoca su ausencia en el Santiago Bernabéu. En la víspera del partido no pudo ni pasar una última prueba con el grupo. Sus sensaciones no eran buenas para forzar y sigue con su plan específico de recuperación.

De esta manera, Alaba aumenta la lista de bajas del Real Madrid de cara al crucial duelo contra Manchester City. Gareth Bale no estará al presentar un problema en el dorsal, mientras que Eden Hazard aún no se recuperara de una operación. Asimismo, Isco Alarcón no entrenó el martes y también es duda.

David Alaba baja en el Real Madrid vs. Manchester City

Sin David Alaba en la convocatoria, Carlo Ancelotti apostará por Nacho Fernández para ser la pareja de Eder Militao en la zaga central. El defensa español ingresó en el segundo tiempo del cotejo de ida de la Champions League.

Real Madrid vuelve a encontrarse con un contratiempo en la Champions League, las que han sido recurrentes en la temporada. En octavos, frente al PSG, Ferland Mendy se perdió la vuelta y Nacho actuó en el lateral izquierdo en aquel partido.

Contra el Chelsea en cuartos hubo bajas en defensa. Militao no pudo disputar la vuelta y, de nuevo, fue Nacho quien ocupó su lugar en el centro de la defensa. Se trata de una carta importante para Carlo Ancelotti.

Nacho Fernández sería el sustituto de Alaba en la defensa del Real Madrid | Fuente: Instagram





NUESTROS PODCASTS

Todavía no está claro si ha habido un aumento en los casos de hepatitis o un aumento en la conciencia de los casos de hepatitis que ocurren al ritmo esperado pero no se detectan. El doctor Elmer Huerta nos da más información sobre la última alerta de la Organización mundial de la salud (OMS)