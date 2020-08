Sergio Ramos alienta a sus compañeros durante el partido entre Real Madrid y Manchester City | Fuente: AFP | Fotógrafo: SHAUN BOTTERILL

El capitán, el líder del Real Madrid Sergio Ramos no está en cancha. Está inhabilitado (expulsión) para el partido contra Manchester City, pero eso no impide que acompañe a su equipo en el Etihad Stadium. Y su presencia no pasa inadvertida. Al contrario. No solo por su elegencia, sino también porque alienta a sus compañeros.

Ramos está en la tribuna, donde se ubican los suplentes, y desde ahí se escucha no solo sus palmas y el "vamos, vamos" sobre todo cuando Sterling marcó el primero para el Manchester City. Era un baño de agua fría para el Real Madrid, pero el aliento del capitán no se hizo esperar.









Manchester City vs. Real Madrid: alineaciones confirmadas

Manchester City: Ederson; Joao Cancelo, Aymeric, Fernandinho, Kyle Walker; Illkay, Rodrigo, Kevin De Bruyne, raheen Sterling, Phil Foden, Gabriel Jesús.

Real Madrid: Thiaut Courtois; Daniel Carvajal, Raphael Varane, Eder Militao, Ferland Mendy; Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Rodrygo, Eden Hazard, Karim Benzema.