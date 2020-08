Manchester City venció 1-2 al Real Madrid en la ida de octavos de la Champions | Fuente: AFP

Restan horas para el partido de vuelta por los octavos de final de la Champions League entre Real Madrid y Manchester City, el duelo más atractivo de la ronda y donde los ‘citizens’ van con ventaja por haber vencido 1-2 en el duelo de ida.

Pese a que los ingleses se medirán en su estadio con el club más ganador de la competencia, desde el plantel consideran tener “mejor equipo” que su rival.

"Creo que tenemos una plantilla mejor que ellos y si hacemos las cosas bien, nos irá bien", aseguró Rodri, centrocampista español del City.

"Tenemos mejor equipo, pero no vale de nada, tenemos que seguir demostrándolo. Podría dar muchos motivos concretos como que somos un equipo muy goleador y que tenemos jugadores muy talentosos en todas las líneas, pero no sirve de nada si no lo demostramos en el campo", insistió el futbolista.

No obstante, Rodri destacó el factor de experiencia del Real Madrid en el certamen, el cual logró ganar tres veces consecutiva en los últimos años de la mano de Zinedine Zidane.

"El Real Madrid es más que un equipo y es el más grande de esta competición. Tienen una forma de jugar que significa que nunca puedes relajarte, aunque vayas ganando por 3-0 ó 4-0, porque son capaces de volver", dijo.

Manchester City ha logrado ganar todos los títulos posibles en Inglaterra con Pep Guardiola, pero la Champions League es su gran objetivo. Como máximo llegaron hasta las semifinales en 2016, donde cayeron precisamente frente a los merengues.

“Ha pasado mucho tiempo desde el último partido con ellos, pero llevamos pensando en este de vuelta desde entonces y sabemos que será duro. Vamos paso a paso, mañana viernes tenemos un partido fantástico que es como una final para nosotros. La Champions es un torneo largo y queremos ganarla, es un sueño para todo el mundo”, sentenció Rodri.