Zinedine Zidane: "Debemos tener nuestra mejor versión para hacerle daño a Chelsea" | Fuente: AFP

Este martes Real Madrid recibirá a Chelsea FC por el partido de ida en las semifinales de la Champions League y, previo al encuentro, Zinedine Zidane dio sus impresiones sobre el rival.

“Es el partido más difícil porque es el siguiente. La Champions es especial, pero hemos tenido otros muy importantes. Estamos preparados y queremos hacer un buen partido. Competir, que es lo más importante para nosotros”, indicó Zidane en conferencia de prensa.

En tanto a la preparación del equipo, agregó: “Es una semifinal, va a ser complicada. Pero no creo que el Chelsea vaya a encerrarse. Es un equipo completo, que ataca y defiende bien. Debemos estar concentrados y, a la hora de crear ocasiones, debemos tener nuestra mejor versión para hacer daño al Chelsea”.

Asimismo, el estratega francés fue consultado sobre las amenazas de UEFA en tanto a quitar a Real Madrid de la próxima Champions League por haberse aliado a la Superliga Europea.

“Es absurdo pensar que nosotros no vamos a estar en la Champions el próximo año. Todo está dicho. Se habla mucho, que si el próximo año no vamos a estar... Lo que hay que estar es pendientes del partido de mañana. Como no lo controlamos, se va a hablar mucho. Mi opinión es que queremos ver al Madrid en la próxima Champions”, sostuvo Zidane.

