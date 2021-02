Zinedine Zidane: "No hicimos un gran partido, pero lo importante era ganar" | Fuente: AFP

Este miércoles Real Madrid venció por 1-0 a Atalanta con un gol de Mendy por los octavos de final de la Champions League y, tras el encuentro, Zinedine Zidane dio sus impresiones sobre el encuentro.

Nos ha costado pero al final es un buen resultado. Es un resultado importante con un gol fuera, pero sabemos que hay una vuelta y que hay que ganar. No fue un buen partido por lo de 10 contra 11. Jugamos contra un equipo muy fuerte físicamente. Defensivamente estuvieron bien y es un buen resultado", indicó el entrenador en conferencia de prensa.

Por otro lado, también fue consultado sobre la polémica expulsión de Freuler en el minuto 17 que condicionó al cuadro italiano casi todo el encuentro.

"No sé si ha sido excesiva. No hicimos un gran partido, pero lo importante era ganar. No significa nada porque queda la vuelta, pero era importante marcar", sostuvo el ex futbolista francés.

Asimismo, también se sintió satisfecho pese a que solo ganó por la mínima diferencia: "No es un problema porque marcamos y no encajamos. Hay muchas bajas, pero seguimos con lo que estamos haciendo bien. Atrás estamos bien, no concedemos y marcamos un gol".

El partido de vuelta entre Real Madrid y Atalanta está pactado para el 16 de marzo a las 3:00 pm (hora peruana) en el estadio Alfredo Di Stéfano.