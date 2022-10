Rodrygo celebra tras anotar el primer gol del Real Madrid ante Shakhtar Donetsk | Fuente: AFP | Fotógrafo: JAVIER SORIANO

El brasileño Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid, aseguró que el no haber marcado más goles en la victoria 2-1 frente al Shakhtar Donetsk fue “un accidente” ya que crearon “muchas ocasiones de gol”.



"Creo que es un pequeño percance que el marcador no haya sido mucho mayor. Hemos creado muchas ocasiones de gol, por lo que creo que es un accidente que no hayamos marcado más goles. Esperemos que el próximo partido metamos más", dijo en palabras recogidas por UEFA.com tras haber sido nombrado el mejor jugador del encuentro.



“Cada partido de “Champions League” es muy especial, los trato como una oportunidad de marcar o dar una asistencia de gol para ayudar a mi equipo. Si juegas en el Madrid, cada noche de Champions es especial, y más si te dan un trofeo tan bonito como el que me acaban de dar", añadió.

Halagan a Rodrygo

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, elogió el crecimiento del brasileño Rodrygo Goes, en quien dijo tienen "muchas esperanzas puestas" y es "cada vez más importante" en el equipo.



"Es un jugador que sigue creciendo, es muy joven, se asocia muy bien con los compañeros, entiende muy bien el juego, tiene gran capacidad técnica. Ha habido jugadas brillantísimas entre los tres de arriba, de toque, dejadas, paredes. Tenemos muchas esperanzas puestas en Rodrygo porque cada vez es más importante en el equipo y tiene más peso en el juego", dijo en Real Madrid Televisión.



Pese a la falta de puntería de su equipo, Butragueño sacó conclusiones muy positivas del partido del Real Madrid ante el Shakhtar.



"Estamos satisfechos por el resultado, hemos merecido uno mucho más amplio pero el primer objetivo era conseguir los tres puntos y el equipo ha hecho un partido muy completo en defensa y en ataque. Hemos generando muchísimas ocasiones de gol para marcar dos goles que podían haber sido siete. La presión ha sido muy efectiva, apenas hemos concedido ocasiones de gol, no hay reproche para el equipo", valoró.



