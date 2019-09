Fase de grupos - Champions League | Fuente: @ChampionsLeague

La pelotita ya comenzó a rodar en la Champions League. Este martes empezó a la fase de grupos del torneo de clubes más importante de Europa. Y para que no te pierdas ningún detalle aquí no solo te traemos todos los resultados, sino también cómo se mueve la tabla de posiciones EN VIVO EN DIRECTO. No busques más.