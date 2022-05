'Kun' Agüero explotó por la eliminación del Manchester City en la Champions League | Fuente: Captura

Manchester City ya se sentía en la final de la Champions League. ¿Cómo no? A punto de ingresar a los descuentos en el Bernabéu, la serie estaba 5-3 a su favor, además había dominado al Real Madrid y estaba cerca de estirar la diferencia. El ‘Kun’ Agüero creía lo mismo y pensaba que los ingleses pugnarían por el título contra Liverpool.

Pero la historia del Real Madrid en la Champions League es inexplicable. Ya había dado muestras en esta edición de escenas épicas y en los descuentos volvió a lograrlo. Rodrygo Goes convirtió el 1-1 en el Bernabéu y a los 91’, solo u minuto después, apareció otra vez para emparejar el global, lo que provocó el estallido del ‘Kun’ Agüero.

El exfutbolista argentino comentó la semifinal de Champions en la plataforma ‘STAR+’ junto a Carlos Tévez, donde dejó notar su calentura cuando Rodrygo selló su doblete.

“¡Nooooo, noooo!”, clamó el exgoleador del City, mientras se levantó de su asiento y soltó unos insultos. El ‘Kun’ Agüero quedó perplejo, mientras que Tévez entre risas y asombros no creía lo que lograba el Real Madrid.





El 'Kun' Agüero creía que Manchester City eliminaría al Real Madrid

Así reaccionó el 'Kun' Agüero ante la remontada del Real Madrid en la Champions | Fuente: ESPN

Sergio Agüero pensaba que, a pesar del golpe emocional en el Bernabéu, el Manchester City podía conseguir la clasificación. Sin embargo, Real Madrid alcanzó el tercero cuando Karim Benzema encontró el definitivo 3-1 por la vía del penal.

"No puede ser. Me está pasando lo mismo que cuando me agarró taquicardia, boludo", dijo, atónito, el exdelantero de Manchester City. "No, pará boludo, no te va a agarrar ahí que no tenemos ambulancia", advirtió el Apache. "¿Hay ambulancia acá?", consultó Agüero.

El ‘Kun’ incluso había apostado unos instantes antes del penal con el streamer Ibai Llanos a favor del Manchester City. No fue na jornada feliz para el argentino, dado que el Real Madrid sacó los boletos para la gran final.

Amigos y amigas, aquí os dejo el mejor clip de todo 2022. Obra de @aguerosergiokun. pic.twitter.com/yVvh8nuyjL — Ibai (@IbaiLlanos) May 4, 2022





NUESTROS PODCASTS

Durante octubre-noviembre de 2021, los médicos de un hospital infantil en Alabama en Estados Unidos identificaron cinco pacientes pediátricos con hepatitis grave. ¿Cuáles fueron los hallazgos de esta investigación? el doctor Elmer Huerta lo explica.