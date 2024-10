Llueven los elogios para Vinícius Junior tras tripete: "Me ha recordado a Pelé"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El vigente campeón europeo lo tiene claro. Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, ensalzó a Vinícius Junior, autor de un triplete en la remontada ante el Borussia Dortmund (5-2) y aseguró, por su tercer gol, que le recordó a Pelé.

"Vinícius Junior ha marcado goles impresionantes. El tercero suyo, sobre todo, me ha recordado a Pelé por cómo ha entrado en el área, por ese amague. Es un gol grandioso para los que amamos el fútbol. Justifica el venir al Bernabéu y que un jugador pueda ofrecer esa jugada que provoca muchas emociones, entre ellas admiración", sostuvo el también exjugador del club merengue a Real Madrid TV.



No todo quedó allí porque uno de los compañeros de Vinícius también lo elogió por su actuación en el Santiago Bernabéu de la capital española.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Vinícius y un hat-trick que da que hablar

"Vinícius hizo una temporada brutal en la que fue un jugador decisivo y hoy ha demostrado que es el mejor jugador del mundo. Estamos muy felices por poder disfrutarlo", afirmó en la zona mixta del Santiago Bernabéu.

Lucas valoró el cambio de actitud del Real Madrid en la segunda parte tras la charla de Carlo Ancelotti al descanso con 0-2 en el marcador.

"Hemos entrado cabreados por lo que se vio en la primera parte. No estábamos contentos ninguno, nos hemos mirado a la cara y nos hemos dicho que esto no podía seguir así porque no estábamos dando lo necesario para ganar en la Champions", afirmó.

Carlo Ancelotti, DT del Real Madrid, por su parte dio por segura la conquista del Balón de Oro por Vinícius Junior porque "ayudó a ganar la Champions League" y la exhibición que dio ante el Borussia Dortmund, con un triplete en la segunda parte, aseguró que le servirán para el próximo.

"Es raro ver a un jugador que hace una segunda parte como la que ha hecho 'Vini', a parte de los goles, con una energía, intensidad y un carácter extraordinario", manifestó en rueda de prensa. (EFE)



NUESTROS PODCAST

Cómo se trata el cáncer, cuáles son las principales modalidades de tratamiento de la enfermedad?

El doctor Elmer Huerta nos brinda detalles de las principales modalidades para el tratamiento de cáncer.