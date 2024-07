Ángel Di María: “Leo dijo que quería llegar a la final por mí”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ángel Di María reveló que Lionel Messi, minutos antes de salir a la cancha para enfrentar a Canadá, les pidió a sus compañeros superar la llave y clasificar a la final de la Copa América, en una suerte de reconocimiento a la trayectoria del exjugador del Real Madrid.

“Hoy antes de salir a la cancha, 'Leo' dijo que quería llegar a la final por mí, eso me llena de orgullo”, sostuvo emocionado el extremo de 36 años al culminar el encuentro de las semifinales.

“El tener esa posibilidad de poder lograr todo lo que logré en este último tiempo con todos ellos para mí es un orgullo”, agregó en diálogo con DSports.

Ángel Di María, cabe señalar, fue el autor del único gol con el que la Albiceleste derrotó a Brasil en la final de la Copa América 2021 y ahora tiene la oportunidad de defender el título ante el vencedor del duelo entre Uruguay y Colombia.

“Yo solamente trabajo, hago el trabajo que tengo que hacer, intento hacer lo mejor posible. Siempre di la vida por esta camiseta, hubo a veces que no me tocó, esta vez me empezó a tocar últimamente y estoy agradecido a todos los que me apoyaron siempre”, manifestó el jugador de Benfica.

“Son nuestras últimas competiciones”

Lionel Messi indicó que Ángel Di María merece despedirse de la selección argentina jugando una final luego de que afirmara que esta sería su última aventura con la camiseta albiceleste.

“El ya declaró que era la última, entonces creo que se merecía terminar el último partido despidiéndose en una final y que ojalá que pudiésemos regalarle eso”, dijo el capitán argentino sobre la arenga a la que se refirió Di María.

Asimismo, reiteró que su deseo era “poder estar en una final más, para él (Di María), para todos nosotros, para Argentina y poder despedirse a lo grande tanto él como yo, ‘Ota’ (Nicolás Otamendi) que somos los de la vieja camada, somos conscientes de que son nuestras últimas competiciones, nuestras ultimas batallas”.

“Me alegra en lo personal por él, que pueda jugar una final más, por mí, por todo el grupo, por Argentina, y Dios quiera que se nos dé una vez más”, declaró Messi.

