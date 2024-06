¿Qué canales transmiten Bolivia vs. Panamá EN VIVO por la fecha 3 de Copa América 2024?

Consulta la programación del Bolivia vs. Panamá, partido por la fecha 3 del Grupo C de la Copa América 2024.

Bolivia vs Panamá se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 3, última del Grupo C de la Copa América 2024. No te pierdas los canales de transmisión del encuentro y el minuto a minuto con RPP.

Bolivia llega luego de dos derrotas, la primera frente a la selección de Estados Unidos (2-0) y luego ante Uruguay (5-0). Panamá perdió en el debut ante Uruguay (3-1) y le ganó a Estados Unidos (2-1).

La Confederación Sudamericana de Fútbol designó a las brasileñas Edina Alves; Neuza Back y a la colombiana Mary Blanco como terna principal para dirigir el encuentro entre Bolivia vs Panamá, para la tercera fecha de la Copa América 2024.

¿Cuándo y dónde juegan Bolivia vs Panamá en vivo por la Copa América 2024?

El partido del combinado de Bolivia frente a Panamá está programado para el lunes 1 de julio en el Exploria Stadium de la ciudad de Orlando. El recinto tiene una capacidad para 25,500 espectadores.

DESIGNACIÓN HISTÓRICA ✅️



La brasileña Edina Alves estará al mando del partido Panamá-Bolivia a jugarse el lunes en Orlando.



Se trata de la primera mujer en ser designada para un partido de Copa América en 108 años de historia que posee el campeonato.



Toda la terna será… pic.twitter.com/aq2gocNIde — Rodrigo Romano (@RodrigoRomano76) June 29, 2024

¿A qué hora juegan Bolivia vs Panamá en vivo por la Copa América 2024?

En Perú , el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 8:00 p.m. En Ecuador, el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 8:00 p.m.

En Colombia, el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 9:00 p.m.

En Venezuela, el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 9:00 p.m.

En Chile , el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 9:00 p.m. En Argentina , el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 10:00 p.m.

, el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 10:00 p.m. En Brasil, el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 10:00 p.m.

En Paraguay, el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 9:00 p.m.

En Uruguay, el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 10:00 p.m.

¿A qué hora juegan Bolivia vs Panamá EN VIVO por Copa América 2024, en México y Estados Unidos?

En México (Ciudad de México), el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 7:00 p.m.

En México (Tijuana), el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 6:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 9:00 p.m.

En Estados Unidos (Los Angeles), el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 6:00 p.m.

¿A qué hora juegan Bolivia vs Panamá EN VIVO por Copa América 2024, en Europa?

En España, el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 12:00 a.m.

En Italia, el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 12:00 a.m.

En Francia, el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 12:00 a.m.

En Alemania, el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 12:00 a.m.

En Inglaterra, el partido Bolivia vs Panamá comienza a las 11:00 p.m.

¡ENTRENO EN ORLANDO ✅!



La selección #PanamáMayor 🇵🇦 cumplió su primer entrenamiento en Orlando con miras a su partido del lunes 🆚 Bolivia 🇧🇴 por la @CopaAmerica 🏆.



Aquí las 📸 de la práctica en el ESPN Sports Complex en el condado de Osceola, Florida.#TodosSomosPanamá 🙌🏽 pic.twitter.com/zZB4LHu7WF — FEPAFUT (@fepafut) June 29, 2024

¿Qué canales transmiten Bolivia vs Panamá EN VIVO y EN DIRECTO?

El partido será transmitido EN DIRECTO a todo el Perú por DSports (DirecTV). En Bolivia el cotejo va por HD de Unitel. En Panamá, el cotejo se verá EN VIVO por RPC TV. En tanto, también se podrá escuchar el cotejo EN VIVO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y por AudioPlayer. El minuto a minuto del partido lo podrás vivir en la página web de RPP.pe.

¿Dónde ver el partido Bolivia vs Estados Unidos online vía plataformas de streaming?

El partido Bolivia vs Panamá por Copa América 2024 será transmitido EN VIVO vía streaming por DGO. En Panamá va también por TVN Play y en Bolivia a través de Unitel.bo.

¡MISIÓN BOLIVIA🇧🇴💪🏼!#PanamáMayor🇵🇦 ya está instalada en su hotel de concentración en Orlando.



Así fue el viaje🛫 del equipo desde la ciudad de Atlanta.



Ahora a prepararnos para el encuentro 🆚 Bolivia🇧🇴 el próximo lunes.#TodosyTodasSomosPanamá🇵🇦 pic.twitter.com/C0JhjijBB1 — FEPAFUT (@fepafut) June 29, 2024

Bolivia vs Panamá: alineaciones posibles

Bolivia: Viscarra; Jesús Sagredo, Haquín, José Sagredo; Justiniano; Cuellar, Fernández, Saucedo, Matheus; Menacho y Miranda.

Panamá: Mosquera; Harvey, Córdoba, Miller, Murillo, Davis; Martínez, Godoy; Abdiel Ayarza, Bárcenas; Fajardo.

Bolivia vs Panamá: ¿Cuánto pagan las casas de apuestas para el duelo en Copa América 2024?

Casas de apuestas

Bolivia

Empate

Panamá

Inkabet

5.25

3.90

1.65

Apuesta Total

5.33

3.80

1.66

DoradoBet

5.50

3.80

1.68

Betano

5.70

3.99

1.62

Meridianbet

5.77

3.98

1.61

Te Apuesto

5.62

3.95

1.64

Betsson

5.50

3.90

1.65