"Eso es un desastre": José María Giménez explicó el motivo de la pelea con hinchas colombianos [VIDEO]

Una fuerte gresca se formó al final del encuentro entre Colombia vs Uruguay por la semifinal de la Copa América, donde el conjunto cafetero consiguió su pase a la final del torneo.

Varios jugadores charrúas se vieron envueltos en una pelea con hinchas colombianos. El capitán de la selección, José María Giménez, salió al frente para asegurar que fue para defender a sus familias que corrían peligro.

"Tuvimos que meternos a la tribuna a sacar a nuestros seres queridos, con un bebé chiquito recién nacido. Un desastre todo. No había ni un solo policía, cayeron a la media hora. Un desastre todo y nosotros ahí dando la cara por los nuestros", dijo Giménez en declaraciones televisivas tras concluir la semifinal de la Copa América.

🗣️ "NUESTRA FAMILIA CORRIÓ PELIGRO"



➡️ José María Giménez, post partido, habló sobre los incidentes tras la derrota de Uruguay ante Colombia por la CONMEBOL #CopaAméricaEnDSPORTS. pic.twitter.com/iXnBFyNeol — DSPORTS (@DSports) July 11, 2024

Giménez hace llamado a las autoridades

Además, el futbolista uruguayo hizo un llamado a los organizadores a tomar las precauciones necesarias dentro de los estadios y alrededores, porque varios asistentes se veían afectados con actitudes de ciertos aficionados que no tenían control.

"Ojalá que los que están organizando esto tengan un poco más de cuidado con las familias, con la gente y con los alrededores de los estadios, porque esto es un desastre, porque en todos los partidos pasa lo mismo", dijo.



"Nuestras familias están sufriendo por culpa de los que se toman todos los traguitos de alcohol que no se saben tomar, que se comportan como unos niños que no tienen noción. Ojalá que tengan precaución y no vuelva a suceder, porque esto es un desastre", añadió.