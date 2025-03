James Rodríguez recordó la final de la Copa América ante Argentina: "Por cosas externas no pudimos ser campeones"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No olvida. El volante colombiano James Rodríguez recordó la final de la Copa América 2024 donde su selección cayó ante Argentina por 1-0.

En conversación con Los Amigos de Edu, el ex Real Madrid indicó que el combinado cafetero no salió campeón del torneo continental por "factores externos". Afirmó que el árbitro no pitó dos penales claros a favor de su equipo y que nunca se revelaron los audios del VAR para dichas jugadas.

“Sí, hicimos una excelente Copa. En lo personal, fue espectacular. Queríamos el título y estuvimos cerca, pero por cosas externas no pudimos ser campeones de América", indicó en un primer momento.

"El árbitro no nos pitó dos penaltis y, para mí, uno de ellos era claro. En todos los partidos salieron los audios del VAR, pero en la final no, algo pasó ahí raro", complementó.

Colombia fue la más perjudicada en la Copa América

Por otro lado, indicó que Colombia cayó en la zona más complicada de la Copa América, a comparación de Argentina. Además, dijo que le tocaron los viajes más largos durante el torneo, pero no lo ve como excusa.

"Nosotros fuimos por el lado del cuadro en el que estaban Brasil, Uruguay y los rivales fuertes y ellos iban por el lado en el que los rivales eran más flojos", dijo al inicio.

"Además, nosotros viajamos mucho más, pero eso no son excusan. Llegamos en un buen momento a ese partido, hicimos un gran partido en la final, nos metieron el gol faltando tres minutos para ir a penaltis", finalizó.